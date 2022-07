"Der Frankenwald stirbt still": Naturschützer fordern Hilfe

Die kahle Fläche scheint grenzenlos, kaum noch ein Baum steht mehr auf dem Höhenrücken namens "Höhe am Rennsteig". An den Flanken hinunter ins Tal zum Frankenbach steht kein Baum mehr. Ebenso am Gegenhang und auf dem nächsten Höhenrücken, der "Hofgelänge". Alle Fichten, Kiefern und die wenigen Lärchen sind abgeholzt. Einzig ein paar Tannen ragen aus der Ödnis heraus und wirken wie beim Abholzen vergessen. Am Boden vertrocknet braunes Gras, so weit man sehen kann.

Seit vier Jahren stirbt der Wald sichtbar

10.000 Hektar Wald sind weg, das entspricht einem Viertel des Frankenwaldes. Seit 2018, dem ersten deutlich spürbar zu warmen Jahr, schrumpft der Wald. In der Forstsprache spricht man auch vom Beginn der Borkenkäferkalamität: Erst kamen die kleineren Kupferstecher und befielen die Kronen der Bäume. Dann folgten die größeren Buchdrucker und breiteten sich zum Teil explosionsartig auf den geschwächten Bäumen aus, berichtet Michael Schmidt vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach-Coburg (AELF). Ein Jahr später ging es mit der Trockenheit und Hitze weiter, ebenso 2020. Das verhältnismäßig normale Jahr 2021, also feucht und gemäßigte Temperaturen, konnte die Käfer nicht stoppen, die geschädigten Bäume erholten sich nicht.

"Katastrophengebiet Frankenwald"

"Der Frankenwald ist ein Katastrophengebiet", meint Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender des Bund Naturschutz (BN) in Bayern bei einem Ortstermin oben am Rennsteig bei Steinbach am Wald. Es erinnere ihn sehr an das erste Waldsterben Anfang der 80er-Jahre vor allem im Fichtelgebirge. Damals schockierten die Bilder der toten Bäume dort und im Erzgebirge die Menschen. Eine Art nationaler Aufschrei erfolgte. In der Folge wurden unter Beteiligung des Bund Naturschutz Filter in Kraftwerke eingebaut, ein europäischer Luftreinhaltungsplan wurde aufgesetzt, Benzin wurde bleifrei.

Der Frankenwald sterbe dagegen still, so Weiger, er wundere sich, dass es niemanden berühre. Dabei sei der Wald wichtig für das Klima, für den Hochwasserschutz, verhindere die Bodenerosion, binde CO2 und sei natürlich auch für Erholung und Tourismus wichtig. Der Frankenwald brauche dringend Hilfe, ebenso wie der benachbarte Thüringer Wald, der Harz und das Bergische Land in Nordrhein-Westfalen.

Schnelle umfassende Maßnahmen gefordert

Weigers Nachfolger als Landesvorsitzender des BN in Bayern, Richard Mergner, fordert daher ein "Aktionsprogramm Frankenwald", um vor allem den privaten Waldbesitz zu retten. In zehn Punkten sollen Waldsterben gestoppt und Waldumbau gefördert werden. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem Klimaschutz, Waldverjüngung und mehr Personal für die örtlichen Forstämter, mehr Unterstützung für die Jagd, eine Waldinventur und eine öffentliche Tagung zur Zukunft des Frankenwaldes. Mergner sieht dabei auch die Staatsregierung in der Pflicht, die sich vor allem um die personelle Ausstattung der Forstämter als beratende Helfer für die Waldbesitzer kümmern soll.

Maßgeschneiderte Lösungen gesucht

Dass seine Leute dahingehend bereits am Anschlag seien, bestätigt auch Forstamtschef Michael Schmidt. Es seien im Frankenwald Tausende privater Waldbesitzer, denen versuche man, maßgeschneiderte Lösungen für die Wiederaufforstung zu liefern. Hier auf der "Höhe" würde sich beispielsweise eine Anpflanzung von Eichen empfehlen, die seien robust genug, um auch die kalten schneereichen Winter zu überstehen, die es ja immer wieder doch noch gebe. Tannensetzlinge könnten unter dem Schnee erfrieren, kleine Buchen von der Schneelast niedergedrückt werden. Noch so ein Problem: Was lässt sich wo anpflanzen? Das alles kostet Expertise, kostet Manpower, kostet Zeit – und die hat der Frankenwald nicht.

Forstarbeiter: Personelle Lage sehr angespannt

Und ist das Anpflanzen geklärt, stellt sich die Frage: Wer pflanzt an? Es gebe kaum noch Menschen, die bereit seien, im Wald zu arbeiten. Schon gar niemanden, der mit krummen Rücken und Pflanzhacke durch den Wald krieche und Setzlinge stecke, berichtet Jörn Schönfeld, von der Waldbesitzervereinigung Rennsteig.

Sämtliche Forstunternehmer seien im Einsatz, es sei schwierig, überhaupt noch Leute zu bekommen, besonders Maschinenführer. Finanzhilfen vom Staat gebe es zum Anpflanzen genug.

Naturverjüngung und Waldumbau brauchen Zeit

Christof Körner führt die Naturschützer durch seinen Wald. 125 Hektar, seit Generationen im Familienbesitz. Der drahtige Mann kümmert sich seit 40 Jahren um den Wald, ließ Wildwuchs zu: von Birke über Vogelbeere bis zur Buche – natürliche Waldverjüngung. Aber er ließ auch die Tannen stehen, die damals beim ersten Waldsterben vor 40 Jahren durch Schwefelabgase und saure Böden schwer geschädigt wurden. "Solange nur ein Grüner Zweig dran war", wie er heute schmunzelt. Die Tannen hätten sich wieder erholt. Ansonsten kümmert er sich täglich um den Wald und benennt auch das Problem des Wildverbisses – es gibt zu viele Rehe und mittlerweile auch zu viel Rotwild im Frankenwald. Die Tiere machen es den kleinen Setzlingen schwer und Schutzzäune will eigentlich keiner in seinem Wald.

Söder soll sich den Frankenwald ansehen

Die BN-Vertreter sehen sich in ihrem Aktionsplan bestätigt. Es gibt Möglichkeiten, dem Frankenwald zu helfen – auch wenn er in 50 bis 60 Jahren anders aussehen werde und anders bewirtschaftet werde. Doch es müsse schnell gehandelt werden: Die Staatsregierung müsse eingreifen, Ministerpräsident Markus Söder müsse dringend in den Frankenwald kommen, fordert Richard Mergner. Zu viel wurde in den letzten Jahrzehnten versäumt – aus unterschiedlichen Gründen. Die Waldbauern in der einst "grünen Krone Bayerns" bauen auf das politische Gewicht des Bund Naturschutz.