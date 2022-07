Der Franke als Brasilianer: Bilanz des Samba-Festivals Coburg

Ein Wochenende voller Sambarhythmen, tanzender Menschen und guter Stimmung liegt hinter Coburg. Die Veranstalter des 29. Internationalen Samba-Festivals ziehen ein durchweg positives Fazit. Etwa 2.000 Künstlerinnen und Künstler waren nach Coburg gekommen, um das größte Samba-Fest außerhalb Brasiliens, der Heimat des Samba, zu feiern. Darunter waren zahlreiche Sambagruppen aus aller Welt sowie Samba-Tänzerinnen und –Tänzer.

Coburg bewährt sich als "Samba-City"

In den Jahren 2020 und 2021 war das Festival coronabedingt abgesagt worden. Die Zahl der Besucher ist im Vergleich zu 2019 leicht zurückgegangen, genaue Angaben gibt es aber noch nicht. Im Jahr 2019 waren knapp 200.000 Menschen gekommen.

Das neue Konzept mit einem Festivalgelände am Schlosspark anstelle der Bühne am Marktplatz sei zwar ein voller Erfolg geworden, sagte Sambaco-Geschäftsführer Rolf Beyersdorf. Er kündigte an, dass es im kommenden Jahr aber wieder eine Bühne am Schlossplatz geben werde. Auch Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig ist voll des Lobes und sagte wörtlich: "Unser Coburg trägt auch im Jahr 2022 zu Recht den Namen Samba-City."

Samba-Festival ist für Söder "Kulturhighlight"

Zu den Highlights des Festivals zählten die Auftritte des brasilianischen Stars Carla Visi sowie der beiden Sambaköniginnen Camila Silva und Desiane de Jesus in farbenprächtigen Kostümen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder besuchte das Festival am Samstag, wobei er die Veranstaltung als "Kulturhighlight" bezeichnete. Der Franke entpuppe sich bei diesem Fest als heimlicher Brasilianer, so Söder, der die Schirmherrschaft übernommen hatte. Kulturstaatsministerin Claudia Roth eröffnete das Festival.

Pflaster für die Blasen der Trommler

Auch die Bilanz der Polizei fällt positiv aus, sie spricht von einem ruhigen, fröhlichen und friedlichen Festival. Im Lauf des dreitägigen Festivals zählten die Beamten sechs Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz, eine gefährliche Körperverletzung und drei Diebstähle. Zur Unterstützung der Coburger Einsatzkräfte waren eine Reiterstaffel aus Nürnberg und die Bereitschaftspolizei angereist. Die insgesamt rund 200 Mitarbeiter des BRK hatten eigenen Aussagen zufolge am meisten damit zu tun, die Trommlerinnen und Trommler mit Pflastern für die Blasen an ihren Fingern zu versorgen.