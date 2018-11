Der FC Bayern des Tischtennis: der TSV Bad Königshofen

Es knisterte in der Halle, aber trotzdem schrammte vor ausverkauftem Haus die Tischtennisspieler vom TSV Bad Königshofen nur knapp an einer Überraschung in der Tischtennis-Bundeliga vorbei. Mit 2:3 verloren sie gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf.

Knappe Niederlage im letzten Satz

Die Spieler um Kilian Ort von Bad Königshofen schlugen sich großartig: Der Japaner Mizuki Oikawa hatte seine jeweiligen Einzel für den TSV gewonnen. Vor dem abschließenden Doppel mit Kilian Ort und Bence Majoros stand es 2:2. Die beiden Königshöfer lagen gegen die Doppel-Spieler von Borussia Düsseldorf zweimal in Führung, verloren aber im letzten Satz ganz knapp. 1.207 Zuschauer sahen die packende Begegnung. Nach der Niederlage sind die Bad Königshöfer nun vom achten auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht.