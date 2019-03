Der Fall Ursula Herrmann: Mysteriöses Verbrechen am Ammersee

15. September 1981: Die zehnjährige Ursula Herrmann ist mit dem Fahrrad auf dem Heimweg nach Eching am Ammersee. Vorher hat sie im benachbarten Schondorf die Turnstunde besucht und bei ihrer Tante zu Abend gegessen. Bei Dämmerung nimmt sie den Seeweg zwischen den beiden Dörfern – und wird nie zu Hause ankommen.

Erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge

Nach einigen Tagen ist klar: Es handelt sich um eine Entführung. Die Familie erhält Schweigeanrufe – abgespielt wird einzig und allein die Bayern-3-Verkehrsmelodie. Außerdem erhalten die Herrmanns Erpresserbriefe. Die Entführer fordern zwei Millionen D-Mark. Doch dann melden sie sich nicht mehr. Bei einer neuen Suchaktion der Polizei am 4. Oktober 1981 wird Ursula gefunden: erstickt in einer Holzkiste, die die Entführer im Waldgebiet nahe des Seewegs vergraben haben.

Die Täter haben für das Mädchen in der Kiste Essen und Trinken deponiert, außerdem Kleidung und Lesestoff. Aber der Plan, das Mädchen mehrere Tage in der Kiste zu versorgen, schlug fehl: Die eingebaute Belüftungsanlage funktionierte nicht, Rohre waren mit Erde verstopft. Der Fall wird als erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge eingestuft – was im Gegensatz zum Mord nach 30 Jahren verjährt.

Jahrzehntelange Suche nach dem Täter

In den Verdacht der Ermittler gerät schon bald Werner M. Der Fernsehtechniker wohnt etwa 300 Meter von Ursulas Elternhaus entfernt, hat Schulden und ist polizeibekannt. Belastend ist das widerrufene Geständnis eines Kleinkriminellen, der behauptet, für M. ein Loch im Wald gegraben zu haben. Dieser Zeuge wirkt auf die Ermittler von damals aber unglaubwürdig. Drei Jahre später rückt ein anderer Hauptverdächtiger in den Fokus der Ermittler, aber auch ihm kann die Tat nicht nachgewiesen werden.

2004 gelangt der Fall erneut in die Schlagzeilen: Eine DNA-Spur, die in der Kiste von Ursula gefunden wurde, stimmt mit einer DNA-Spur im Mordfall an der Parkhaus-Milliardärin Charlotte Böhringer überein. Bis heute ist der Zusammenhang ungeklärt.

Verurteilt: Werner M.

2008 gibt die Augsburger Staatsanwaltschaft die Verhaftung von Werner M. bekannt. Ermittler haben erneut bei ihm angesetzt, bei einer Hausdurchsuchung stellten sie das Tonbandgerät Grundig TK248 sicher. Ein Gutachten des LKA kommt zum Schluss: Es ist "wahrscheinlich" das Tonbandgerät, mit dem der Bayern-3-Verkehrsjingle der Erpresseranrufe aufgezeichnet wurde. In einem Indizienprozess wird Werner M. 2010 zu lebenslanger Haft verurteilt. Einen direkten Beweis gegen ihn gibt es nicht.

Zweifel des Bruders: Zivilprozess

Michael Herrmann, der Bruder des Opfers, hat von Anfang an Zweifel an der Schuld von Werner M. Er führt einen Zivilprozess gegen Werner M. und klagt auf Schmerzensgeld; seit dem nervenaufreibenden Strafprozess leide er an Tinnitus. Ein juristischer Trick – Herrmann will damit erreichen, dass der Fall neu aufgerollt wird. Die Augsburger Staatsanwaltschaft tut ihm diesen Gefallen aber nicht. Herrmann erhält Schmerzensgeld. Der Fall Ursula Herrmann ist damit nach aktuellem Stand der Dinge abgeschlossen.