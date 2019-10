Der Fall Sophia: Bühnenstück über getötete Studentin in Bamberg

In Deutschland und ganz Europa hat der Fall Sophia für Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur wegen der Umstände, unter denen die Bamberger Studentin ums Leben kam, sondern auch wegen der Instrumentalisierung durch Rechtsradikale bei einem Trauermarsch in Chemnitz und im Internet. Der hat sich die Familie von Sophia entschieden entgegengestellt und mit der Schweizer Regisseurin Jasmine Hoch ein Theater-Stück entwickelt, das bei einem Gastspiel im Bamberger ETA-Hoffmann-Theater aufgeführt wird.

"Wir sind die Töchter der Welt!"

"Sophia ist selbst schuld an ihrem Tod" – so lautete einer von vielen hämischen Kommentaren im Netz, nachdem die junge Frau von einem marokkanischen Lkw-Fahrer im vergangenen Sommer gewaltsam getötet wurde. Das Stück "Töchter Europas", das normalerweise im Maxim-Theater in Zürich gezeigt wird, erzählt von Vorurteilen und vom Missbrauch des Gewalt-Aktes durch Rechtsradikale. Fünf Frauen stehen auf der Bühne, hinter ihnen läuft auf einer Leinwand ein YouTube-Video über die vermisste Studentin. Das Thema: sexuelle Gewalt, ausgeübt von männlichen Migranten. Die Frauen auf der Bühne recherchieren, sprechen über ihre Ängste, hören sich zu – das ist wohl auch die Empfehlung an das Publikum – um eigene Positionen und Vorurteile zu hinterfragen.

Wahrheit soll ans Licht

Andreas Lösche, der Bruder der Getöteten, verfolgt gemeinsam mit den Schweizer Theatermachern ein Ziel – die Wahrheit. Warum und wie die gewaltsame Tötung an Sophia wirklich geschah, diese Frage beantwortet das Stück allerdings nicht.