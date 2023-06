Der Fall Schuster – Eine Familie im Fadenkreuz der Gestapo

"Schutzhaft" in den KZs Dachau und Buchenwald

Für Vater und Großvater Schuster kam es noch schlimmer: Sie wurden ins KZ nach Dachau gebracht. In Dachau erlitten sie Gewalt und Psychoterror der Nazis. Diese sogenannte "Schutzhaft" hatte zum Ziel, Julius Schuster zur Aufgabe seines Eigentums zu nötigen. So hatte der Lagerleiter in Dachau dem Senior klar zu verstehen gegeben, dass es ohne den Verzicht auf den Besitz keine Entlassung gebe. Außer "mit den Füßen voraus"! Doch am Ende sah die Familie nur den Ausweg, ihren Besitz in Bad Brückenau aufzugeben. So kamen Julius und David Schuster schließlich aus dem Lager Buchenwald frei, in das man sie inzwischen verlegt hatte. Im Gegenzug durfte die Familie nach Palästina auswandern und überlebte so die Shoa.

Familie Schuster kehrte zurück nach Unterfranken

Nach 18 Jahren Exil, erhielten die Schusters ihren rechtmäßen Besitz in Bad Brückenau zurück und zogen nach Würzburg. Zentralratspräsident Josef Schuster war damals zwei Jahre alt. Was sein Vater und seine Großeltern einst durchmachten, darüber wurde in der Familie nie geschwiegen, erinnert sich Josef Schuster beim Besuch der Gedenkstätte im KZ Dachau. Seine Eltern hätten ihn schon als Sechsjährigen hierher mit zum Gedenktag genommen. Damals habe er instinktiv vor Unbehagen gesagt "ich will hier weg"!

Seit ihrer Rückkehr nach Unterfranken sorgten David Schuster und sein Sohn Josef maßgeblich für den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde in Würzburg. Inzwischen wurde er von seiner Heimatstadt zum zum Ehrenbürger ernannt.