Der Fall Brigitte Volkert: Polizei bittet um neue Hinweise

Der Fall Brigitte Volkert. Vor fast 13 Jahren verließ die Mutter von vier Kindern ihr Haus in Burgsinn im Landkreis Main-Spessart. Was dann passiert ist? Das weiß niemand. Die Polizei ermittelt seit dieser Zeit. Die Ermittler gehen davon aus, dass Brigitte Volkert einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind, sagt Polizeisprecher Michael Zimmer.

Mutter von vier Kindern verschwunden

Die damals 27-jährige Brigitte Volkert verlässt am 23.11.2005 morgens gegen sechs Uhr ihr Wohnhaus in Burgsinn. Sie hat weder Ausweispapiere noch Geld bei sich und taucht nicht mehr auf. Zurück bleiben ihr Ehemann und ihre vier Kinder. Damals zwei, fünf, acht und zehn Jahre alt.

"Weitere Erkenntnisse können wir im Moment aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgeben." Polizeisprecher Michael Zimmer

Umfangreiche Suche rund um den Wohnort

Nach Brigitte Volkert wurde fieberhaft gesucht, unter anderem in den Wäldern rund um Burgsinn. Mit Hundestaffeln, Bereitschaftspolizei und per Hubschrauber aus der Luft. "Dass Menschen einfach verschwinden und nicht mehr auftauchen, das gibt es sonst eigentlich gar nicht", sagt Michael Zimmer. In den zurückliegenden 13 Jahren wurden die Spuren auch durch stetig bessere Bestimmungsmethoden immer wieder neu überprüft, etwa auf DNA-Spuren.

Polizei hofft, dass sich Zeugen melden

Die Menschen in der Sinntalgemeinde hoffen bis heute, dass der Fall endlich aufgeklärt wird. Auch die Polizei erhofft sich von der Fernsehsendung 13 Jahre nach dem Verschwinden der jungen Frau neue Hinweise. Mit der Vorstellung des Vermisstenfalls Brigitte Volkert im Fernsehen erhofft sich die Kriminalpolizei von den Zuschauern neue Hinweise. Möglicherweise könnte eine Joggerin oder Nordic-Walkerin, die um die Zeit im Wald gewesen sein soll, Hinweise geben, glaubt die Polizei. Die Ermittler hoffen außerdem, dass sich vielleicht auch Menschen melden, die mit dem möglichen Täter befreundet sind oder waren. Wenn sich soziale Beziehungen verändern, dann könnte es durchaus sein, dass auch Menschen, die sich bislang vielleicht aus Freundschaft zum Schweigen gezwungen sahen, reden wollen. Dafür gibt es einen speziellen Ansprechpartner bei der Polizeiinspektion Gemünden.

Und in der Hoffnung, weitere Hinweise zu erhalten, berichtet das ZDF heute Abend ab 20.15 Uhr in der Sendung "Aktenzeichen xy"