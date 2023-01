Der ewige Söder? Ministerpräsident hält sich lange Ära offen

Markus Söder war noch gar nicht bayerischer Ministerpräsident, da brachte er schon eine Begrenzung seiner künftigen Amtszeit ins Gespräch: Nach "zwei Perioden oder zehn Jahren" solle Schluss sein, verlangte der damalige Finanzminister und designierte Regierungschef im Januar 2018 anlässlich der CSU-Winterklausur in einem Interview. Für Söder "ein Signal, dass es mehr ums Land als um die Person geht".

Als frischgebackener Ministerpräsident legte er dann im April in seiner ersten Regierungserklärung nach: Bayern werde als erstes Bundesland eine solche "historische Verfassungsänderung" auf den Weg bringen und ein Signal für ganz Deutschland setzen. "Wir zeigen damit, dass Macht Begrenzung braucht und der Wechsel natürlicher Bestandteil der Demokratie ist."

Fast auf den Tag genau fünf Jahre nach der Ankündigung, die Amtszeit zu begrenzen, trägt Söder bei der CSU-Klausur im fränkischen Koster Banz seine eigene Idee offiziell zu Grabe: Sollte "der Wunsch da sein und die Kraft", sei eine weitere Kandidatur 2028 möglich. "Das heißt: Es gilt nicht 'zehn', sondern 'zehn plus' als Grundregel für die Zukunft."

Söder: Folge dem Rat von Rot-Grün

Als Grund dafür, dass aus zehn Jahren Söder nun doch 15 oder sogar mehr Jahre Söder werden könnten, führt der Ministerpräsident die Opposition an: Vor allem von Grünen und SPD sei 2018 "heftige Gegenwehr" dagegen gekommen, die Verfassung zu ändern. Rot-Grün habe keine Amtszeitbegrenzung gewollt - was er nicht verstanden habe. Vielmehr habe die Opposition darauf gepocht, den Wähler entscheiden zu lassen. Dieses eine Mal folge er dem Rat von Rot-Grün, sagt der CSU-Chef augenzwinkernd. Später fügt er hinzu: "Jeder ist sozusagen Opfer seiner eigenen Strategie."

In der Tat: 2018 verfehlte Söders Vorstoß im Landtag die nötige Zweidrittelmehrheit. Der damalige SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher argumentierte in der Landtagsdebatte, eine Amtszeitbegrenzung bedeute nicht "mehr", sondern "weniger" Demokratie: "Denn hier darf der Bürger nicht entscheiden, weil das Gesetz es ihm verwehrt." Für Söder hatte der SPD-Politiker damals folgenden Rat parat: "Wenn man die Macht begrenzen will, kann man das einfach tun: Man braucht nicht mehr zur Wahl anzutreten, wenn man es nicht will. Die Bayerische Verfassung gibt auch dem Ministerpräsidenten die Möglichkeit, jederzeit von seinem Amt zurückzutreten."

Amtszeitbegrenzung ist "Demokratie und Demut"

Diesen Rat aus der Opposition will Söder erwartungsgemäß nicht befolgen. Neben dem Widerstand von Rot-Grün führt er die veränderte politische Lage als Grund an. 2018 hatte der CSU-Politiker betont: "Wie in Amerika oder Frankreich soll auch bei uns ein Regierungschef wissen, in welchen Zeitachsen er Dinge vollenden muss." Dieses Argument gilt laut Söder wegen der jüngsten Krisen nicht mehr - sie machten einen "langen Atem notwendig".

Auf seine anderen Begründungen von 2018 geht er heute nicht mehr ein. Somit erklärt er nicht, warum dieser fünf Jahre alter Tweet für ihn heute nicht mehr gilt: "Amtszeitbegrenzung ist gut. Das ist Demokratie und Demut."

Die CSU-Landtagsfraktion hält sich heute mit solchen Fragen nicht auf. So leidenschaftlich die CSU-Abgeordneten 2018 Söders Begrenzungsidee unterstützt hatten, so begeistert sind sie jetzt über seinen Sinneswandel: In der Fraktion gab es dem Vernehmen nach stehende Ovationen dafür.