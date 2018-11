Der Evangelischen Kirche gehen die jungen Gläubigen aus

Das ist neu: Junge Erwachsene kehren nach der typischen Orientierungsphase, nach der Ausbildung und Familiengründung längst nicht mehr automatisch zurück zu einer Kirchengemeinde, und auf der EKD Synode wird es wiederholt wie ein Mantra: Kirche muss anders werden. Denn, das zeigt schon die Analyse der vergangenen Shell-JugendStudien, auf der einen Seite akzeptieren Jugendliche die Institution Kirche schon noch, aber nicht so, wie sie sich darstellt.

"Fragt man danach, ob Jugendliche es gut finden, dass es Kirche gibt, dann sind es immerhin zwei von drei Jugendlichen, die das bejahen. Ich finde das eine wichtige Botschaft, man hat ja manchmal den Eindruck, es wird Jugendlichen unterstellt, dass sie die Kirche grundsätzlich ablehnen würden. Allerdings, und dies gehört zur Wahrheit mit dazu, sagen ebenfalls zwei von drei Jugendliche, dass die Kirche sich ändern muss, wenn sie eine Zukunft haben soll." Ulrich Schneekloth, Sozialwissenschaftler

Ändern wollen würde man sich ja gern – der Dauerkrisenmodus ist für viele der 120 Mitglieder der Synode Alltag, die meisten von ihnen sind Hauptamtliche in den verschiedenen Landeskirchen.

Das Mantra der evangelischen Kirche: jünger werden - nur wie?

Nur in welche Richtung soll die Veränderung gehen, wohin soll gesprungen werden? Deshalb hat die EKD bei ihrem sozialwissenschaftlichen Institut extra für diese Synodentagung eine eigene Untersuchung in Auftrag gegeben, unter der Leitung von Gerhard Wegner. Und seine Zusammenfassung mag viele ernüchtern.

"Mir ist sehr deutlich geworden, dass diese junge Generation ein eigenständiges, glückliches, zufriedenes Leben lebt auch ohne unsere Kirche. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Die Leute empfinden keine Defizite, die die Kirche befriedigen könnte. Sie stellen auch keine Fragen an die Kirche, die sie beantworten könnte, die Jugendlichen müssen ganz anders in die christliche Religiosität einbezogen werden und entdecken dann die Fragen, die sie haben könnten.", Gerhard Wegner, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD

Die Erkenntnis der Wissenschaftler: Absolute Ich-Zentriertheit kennzeichnet die jugendliche Klientel – obwohl man gleichzeitig wertebewusst ist, auch betet, sich auch zum Glauben äußert, sogar auf WhatsApp oder auf Blogs im Internet. Nur ist all das extrem individuell – und wird gerade dadurch als authentisch wahrgenommen.

Individualisierte Religiosität - aber bitte ohne Kruzifix

All das sei doch nicht nur negativ zu bewerten, findet der EKD Ratsvorsitzende, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

"Es kann aus diesem Selbstgefühl auch ein großes Engagement für andere erwachsen und das erlebe ich an vielen Orten, dass Zivilgesellschaft gerade auch von jungen Leuten geprägt wird." Heinrich Bedford-Strohm, EKD-Ratsvorsitzender

Doch wie zumeist steckt der Teufel im Detail, der Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD Gerhard Wegner sagt: Bei aller Werteorientierung der Jugend, bei allem Engagement - Christentum und Kirche im traditionellen Sinn hat wenig damit zu tun, so der Sozialwissenschaftler und Theologe.

"Wenn man dann genauer fragt, was meinst du mit Glauben, was meinst du mit Beten, dann kommen Antworten, die keinen christlichen Kontext mehr haben, das sind allgemeine Lebenserfahrungen, die da kommen. Es ist genauso, wie wenn man weiterfragt, wie wünscht ihr euch denn die Kirche der Zukunft, dann kommen Aussagen, wir wünschen uns einen hellen, lichten Raum, wo alle Menschen hinkommen können, wo sich alle verstehen, und wenn man dann weiterfragt, dann ist es ein multireligiöser Raum und wenn man dann noch weiterfragt, dann heißt es, das Kruzifix muss aber raus, das ist ein depressives Symbol und da merken Sie, dass diese allgemeine Religiosität nicht unbedingt am Christlichen andockt", Gerhard Wegner

Würde man so weit gehen, solchen Wünschen nachzukommen? Die Thesen, die die 120 Mitglieder der EKD Synode in Würzburg diskutieren, setzen eher auf kleinere Schritte und nicht ganz Unbekanntes, etwa auf die Vielfalt bei der Kirchenmusik.

Verjüngungskur für Kirchenmusik und Gremien

Auch die Vielfalt bei den Formen der Partizipation wird diskutiert – und mehr Eigenverantwortung der Generation U30. Denn das hat man im Kirchenparlament der evangelischen Kirche in Deutschland und auch in anderen Synoden festgestellt: Jüngere Generationen kommen kaum vor, die Jugenddelegierten, die es seit Jahrzehnten gibt, dürfen zwar mitsprechen, aber nicht mit-abstimmen. Das zumindest will man ändern, möglichst schnell, auch eine Jugend-Quote für Entscheidungsgremien wird ernsthaft diskutiert, der Lutherische Weltbund hat sie schon, in seinen Gremien sind 20 Prozent der Mitglieder unter 30. Ob und wie so etwas in Deutschland oder in den einzelnen Landeskirchen kommen soll, ist noch offen.