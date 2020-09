Der erste Schnee im Oberallgäu

Für einen Schneemann reicht es noch nicht ganz, doch in den höheren Lagen des Oberallgäus liegt der erste Schnee. Etwa zehn Zentimeter sind in Oberjoch auf 1.200 Meter gefallen. Bereits seit Freitag ist die Straßenmeisterei Sonthofen mit zwei Räumfahrzeugen im Einsatz. Am Riedbergpass und in Oberjoch sei "richtig Winter", so Leiter Markus Eder.

Autos noch mit Sommerreifen unterwegs

Viele Autos seien noch mit Sommerreifen unterwegs und hätten warten müssen, bis die Schneepflüge den Weg wieder frei machten. Man habe die Warnschilder inzwischen so umgestellt, dass sie anzeigen, dass die Pässe nur mit Winterausrüstung befahrbar sind. Weil es etwas wärmer geworden ist, soll der Einsatz der Räumfahrzeuge am Vormittag beendet werden und am Abend eventuell fortgesetzt werden.

Normaler Wintereinbruch im September

Unterhalb von 1.200 Meter liegt im Oberallgäu kaum Schnee mehr, dort ist es windig und regnerisch. Das hat auch Auswirkungen auf die Bergbahnen. So bleibt die Iselerbahn in Oberjoch heute geschlossen. Bereits seit Anfang der Woche hatte sich die Straßenmeisterei Sonthofen auf den Wintereinbruch vorbereitet, das sei "ganz normal", dass es Mitte oder Ende September mal ein paar Tage schneie, so Markus Eder.