Der erste Wasserrettungshund der DRLG Bayern arbeitet in Füssen

In Füssen ist der erste ausgebildete und zertifizierte Wasserrettungshund der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Bayern im Einsatz. Die Hündin mit dem Namen Enya habe die internationale Prüfung in Italien erfolgreich bestanden, teilt der Verband mit. Enya und ihre Besitzerin, die Rettungsschwimmerin Anika Forstner, sollen künftig dabei helfen, den Wachdienst am Obersee in Füssen noch sicherer zu machen.

Wasserrettungshund Enya zieht Personen an Land

Drei Jahre dauerte die Ausbildung, die laut DLRG überwiegend in Italien stattfand. So musste der Hund zum Beispiel lernen, ohne zu zögern aus einem Boot zu springen und dieses an Land zu schleppen. Das Tier muss Personen an Land ziehen oder ein Ausdauerschwimmen meistern.

Immer zur Seite: die Hundeführerin. Das Team aus Anika und Enya soll nun der Grundstock für weitere Wasserrettungshunde-Gruppen beim DLRG-Verband in Füssen sein: "Unser Ziel ist es, dass jedes Wochenende das Team mit einem Wasserrettungshund unterstützt werden kann", sagt Dominik Schneider, technischer Leiter der DLRG Füssen.

Hunde im Einsatz für die Augsburger Wasserwacht

Die Wasserwacht Augsburg setzt bereits seit 2015 auf Wasserrettungshunde, nach eigenen Angaben sind dort derzeit elf Hunde, zehn Hundeführer und fünf Helfer im Einsatz. Die Hunde werden unter Anleitung der "Squadra Italiana Cani Salvataggio", der italienischen Schule für Wasserrettungshunde, ausgebildet. Diese Schule gilt als führend auf dem Gebiet der Wasserrettungshunde.