Der erste Federweiße – Ortega-Lese in Markt Einersheim

In den Weinbergen in Markt Einersheim wurde die Rebsorte Ortega, eine frühreife Sorte, in Handlese geerntet. Die eigentliche Weinlese in Franken wird wohl erst Anfang bis Mitte September beginnen.

2018: Weinlese besonders früh gestartet

Im vergangenen Jahr gab es einen neuen Rekord: Da hatte das Weingut Hegwein bereits am 4. August mit der Ortega-Lese begonnen. Und die komplette Weinlese für den Jahrgang 2018 wurde bereits am 18. September beendet - so früh, wie noch nie.