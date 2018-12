Der Erfinder des Christbaumständers: Klaus Krinner

Trotz weiterer Geschäfte: Herz hängt am Christbaumständer

Knapp eine Million Christbaumständer verkauft die Firma Krinner im Jahr. Auch in der Region. Neben dem Christbaumständergeschäft hat Krinner einen großen Solarpark auf die Beine gestellt, produziert Carports, also Unterstellmöglichkeiten für Autos. Aber sein Herz hängt immer noch an den Christbaumständern.