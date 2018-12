Der Elektrifizierung im Weg: Memmingen streitet um Eisernen Steg

Über 100 Jahre alt ist der Eiserne Steg – der schmale Fußgängerüberweg, der in Memmingen am Bahnhof über die Gleise führt. Viele in Memmingen haben ihn liebgewonnen und möchten ihn erhalten. Doch der Steg soll für die Elektrifizierung der Bahnstrecke Lindau, Memmingen, München weichen. Mit fünf Metern Höhe ist er zu niedrig für die künftigen Oberleitungen. "Es ist ein lang gehegter Wunsch, der jetzt auch realisiert wird", sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder über die Elektrifizierung, mit der die bis jetzt eingesetzten Dieselloks der Vergangenheit angehören sollen.

SPD und CRB beklagen falsche Informationen zum Eisernen Steg

Die Stadtratsfraktion des Christlichen Rathausblocks aber spricht sich für den Erhalt des Eisernen Stegs am Memminger Bahnhof aus und hat eine Aktion mit 5.000 Postkarten gestartet. Mit denen soll bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gegen den Abriss des Stegs protestiert werden. Stadtrat Thomas Mirtsch fühlt sich von Bahn falsch über die Zukunft des Eisernen Stegs informiert. Aus der SPD kommt eine ähnliche Klage in Richtung der Stadtverwaltung und Oberbürgermeister.

Bahn verweist auf Kosten und Sicherheitsstandards

Ein Vertreter der Bahn weist die Vorwürfe aus dem Memminger Stadtrat zurück: "Ich weiß nicht warum sie überrascht waren. Wir waren überrascht darüber, dass im Stadtrat erneut eine Diskussion entstanden ist.“ Eine Erhöhung des über 100 Jahre alten Eisernen Stegs lehnt die Bahn ab und verweist auf die hohen Kosten und auf gestiegene Sicherheitsstandards, die die alte Fußgängerüberführung nicht mehr erfüllen würde.