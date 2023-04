Der eigene Honig mit 16: Wie steht es um den Imker-Nachwuchs?

Béla Rühl kontrolliert noch einmal seinen Overall: Der Reißverschluss ist zu, Klettverschluss drüber und die Hosenbeine lückenlos in die Gummistiefel gesteckt. Ein leuchtendes Pastellgelb soll es sein für die Bienen. "Ich bin heute komplett schwarz angezogen und das mögen die Bienen nicht. Schwarz ist nämlich die Farbe vom Bär – vom natürlichen Fressfeind – und deswegen stechen die dann", erklärt Béla. Und das tut auch nach zwei Jahren Imkerpraxis noch weh.

Faszination Biene: Ein Hobby für die Umwelt

Auf einem Bauernhof im Nachbarort Mittelhembach hat der 16-Jährige zwei seiner Bienenvölker inmitten von Obstbäumen und Wiesenkräutern angesiedelt. Heute will er nachsehen, wie es ihnen geht. Béla zieht die erste Wabe aus dem Kasten. Langsam, seine Hände in dicke, weiße Handschuhe gepackt, hebt er die Wabe vor sein Gesicht. Ein knallgelber Tupfer sticht aus dem Getümmel. "Was wir jetzt hier sehen können, das ist die Bienenkönigin, die ist hier mit dem Punkt gekennzeichnet", erklärt Béla.

Seit einem halben Jahr leben die Bienen auf dem Bauernhof – seine anderen sechs Kästen sind an verschiedenen Standorten in der Umgebung verteilt, die er regelmäßig mit dem Lastenrad abfährt. "Was ich halt toll finde, ist, dass man was für die Umwelt macht", sagt Béla. Angefangen hat die Faszination Biene, als vor zwei Jahren ein Bienenschwarm auf dem Nachbar-Grundstück landete. Béla bot ihnen prompt ein Zuhause und aus einem Volk wurden acht.

Immer mehr Imker: Verband rät zu Praxis statt Online-Tutorials

Eine Begeisterung, die immer mehr Menschen teilen: Die bayerischen Imkerverbände zählen im Jahr 2023 ein Drittel mehr Mitglieder als noch zehn Jahre zuvor, stellt das bayerische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten fest. Insgesamt seien rund 42.500 Imkerinnen und Imker in den Bayerischen Verbänden organisiert. In ganz Bayern betreuen sie rund 266.000 Bienenvölker.

Gründe für den Zuwachs waren nicht zuletzt das Volksbegehren "Rettet die Bienen" und die Corona-Pandemie. Ein Zuwachs, den auch der Präsident des Bayerischen Imkerverbands Stefan Spiegl zu spüren bekommt:

"Was neu ist seit der Pandemie, ist das vielfältige Online-Angebot. Nichtsdestotrotz empfehle ich jedem jungen Imker, sich das auch vor Ort anzuschauen bei seinem Imkerverein um die Ecke. Man kann so viel lesen und viel anschauen, aber das 'Doing' mit dem Volk vor Ort ist trotzdem nicht zu unterschätzen." Stefan Spiegl, Präsident des Bayerischen Imkerverbands

Als Imker auf Instagram: Inspiration für Gleichaltrige

Das hat auch Béla gemerkt und sich Unterstützung von einem erfahrenen Imker geholt. Acht eigene Bienenvölker später ist er jetzt bereit für den nächsten Schritt: Das Projekt "eigenes Bienenhaus" wartet im heimischen Garten in Rednitzhembach. Das Grundgerüst steht bereits. Jetzt muss Brett für Brett die Verschalung dran. Immer mit dabei: GoPro und Smartphone-Kamera. Auf Instagram und Youtube teilt er seine Fortschritte.

"Es gibt halt hauptsächlich ältere Imker. Und auf Social Media erreiche ich junge Leute und dann haben die vielleicht auch mehr Inspiration rauszugehen", erklärt Béla. Der 16-Jährige hat zwar seine Bienenvölker angemeldet, Mitglied in einem Imkerverein ist er aber nicht. Auch, weil er dort nicht gerade auf Gleichaltrige trifft.

Nur 1,5 Prozent der Mitglieder des Bayerischen Imkerverbands seien unter 18, teilt der Verband auf BR-Anfrage mit. Das Durchschnittsalter der Verbandsmitglieder liege demnach bei 40 bis 45 Jahren. Als Grund dafür nennt Geschäftsführer Andreas Baier die Konkurrenzsituation gegenüber zum Beispiel Fußball- oder Schützenvereinen, in denen mehr Jugendliche anzutreffen sind.

Das nächste Ziel: Noch mehr Bienen und eigener Honig

Ohne Vereinsmitgliedschaft, aber mit mindestens genauso viel Leidenschaft, will Béla seine Freizeit auch in Zukunft den Bienen widmen. Noch in den Osterferien soll das Bauprojekt Bienenhaus fertig werden. Dann will er noch mehr Bienenvölker betreuen und sein nächstes Ziel anpeilen: den eigenen Honig verkaufen. Auf seinen Social-Media-Kanälen heißt es also vielleicht schon bald: Der erste eigene Bienenhaus-Honig steht bereit zur Verkostung.