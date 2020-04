Der ehemalige Papst Benedikt XVI. wird 93 Jahre alt

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. feiert am Donnerstag in Rom seinen 93. Geburtstag. "Es wird ein stiller Tag werden ohne irgendwelche Feierlichkeiten", sagte sein Privatsekretär Georg Gänswein vorab.

Leben wie in einer Klausur

"Delegationen" oder ähnliches aus der Heimat werde er nicht empfangen. Benedikt gehe es aber in seinem Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan gottlob gut. "Wir leben wie in einer strengen Klausur. Besuche gibt es keine, und wir machen auch keine. Das lassen, wie alle wissen, die entsprechenden Auflagen, an die wir uns natürlich halten, nicht zu. Wir hoffen und beten, dass die drückende Pandemie bald überwunden wird."

Der drei Jahre ältere Bruder des emeritierten Papstes, Georg Ratzinger, lebt in Regensburg, wo der Kirchenmusiker früher den berühmten Domspatzen-Knabenchor leitete. Dem Vernehmen nach gratuliert er seinem Bruder beim täglichen Telefonieren. Aber: für beide ist der Namenstag viel wichtiger, als der Geburtstag.

Benedikt trat freiwillig zurück

Joseph Ratzinger wurde am 16. April 1927 im bayerischen Marktl am Inn geboren. 2005 wurde er zum Nachfolger von Johannes Paul II. (1978-2005) gewählt. Am 28. Februar 2013 trat Benedikt XVI. als erster Papst der Neuzeit freiwillig zurück. Er begründete die Entscheidung mit seinen nachlassenden körperlichen und geistigen Kräften. Seither führt er ein zurückgezogenes Leben in einem umgebauten früheren Kloster in den vatikanischen Gärten.