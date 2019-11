11.11.2019, 17:04 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Der Christbaum steht: Was die Augsburger heuer erwartet

Auf dem Augsburger Rathausplatz steht der Christbaum - in einer Versenkung, die vor einigen Jahren extra für die Christbäume angelegt worden ist. Was sich die Stadt in diesem Jahr einfallen lässt, sehen Sie hier im Video.