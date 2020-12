Der Bundespräsident, das Christkind und Weihnachtswünsche

Ausnahmsweise darf sich dieses Mal auch das Christkind etwas wünschen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte das Nürnberger Christkind Benigna Munsi nach ihren Wünschen befragt. Dass bald wieder Kontakt möglich ist und Umarmungen möglich sind, sagte die 18-Jährige.

Absage des Christkindlesmarktes "vernünftig"

Dass der Nürnberger Christkindlesmarkt in diesem Jahr abgesagt wurde, hält die 18-jährige Benigna Munsi nach wie vor für vernünftig – auch wenn man sich im ersten Moment natürlich denke: "Schade". In ihr Christkind-Gewand schlüpfen durfte sie trotzdem – für den digitalen Adventskalender. Hier las sie Geschichten vor oder hatte interaktive Aktionen vorbereitet.

Telefongespräche mit Kindern

Mit leuchtenden Augen erzählte Benigna dem Bundespräsidenten von der Telefonsprechstunde. Es gäbe immer schöne Gespräche mit den Kindern. Sie fänden natürlich schade, dass sie das Christkind in diesem Jahr nicht auf dem Christkindlesmarkt besuchen könnten. Die Coronazeit gehe nicht spurlos an den Kindern vorbei. "Die Kinder machen sich Sorgen, wie ich es schaffe, die Geschenke trotz der Ausgangssperre ab 21.00 Uhr rechtzeitig auszuliefern", sagt Christkind Munsi.

Geschenke trotz Ausgangssperre gesichert

Sie erkläre den Kindern, sie habe extra das Fliegen geübt und sei jetzt superschnell geworden, so Benigna Munsi. "Ich habe natürlich meine Engel dabei, die helfen mir dieses Jahr. Und ich habe mit der Polizei einen Deal gemacht, dass sie mich nicht anhalten." Bei der Telefonsprechstunde hätten auch Menschen von außerhalb Nürnbergs angerufen, erzählte das Christkind. "Man erreicht damit Leute, die nicht auf den Christkindlesmarkt gegangen wären", so Munsi.

Berührende Begegnung mit demenzkranker Frau

Natürlich hat das Christkind mit dem Bundespräsidenten auch über Begegnungen im vergangenen Jahr gesprochen, als sie in vielen Einrichtungen, in Kindergärten, Schulen und Heimen zu Besuch war. Emotional besonders berührt hat sie dabei ein Erlebnis mit einer an Demenz erkrankten Frau.

"Ich stand in einem Zimmer und die Frau war bettlägerig, konnte nicht mehr sprechen und sich auch nicht bewegen. Und ich durfte dann ihre Hand nehmen und dann hab ich gesagt: 'Hallo ich bin das Nürnberger Christkind und ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten.'" Und dann habe sie einen Händedruck gespürt und "das hat mich in dem Moment auch so krass berührt, weil das ja irgendwie angekommen ist", erzählte Benigna Munsi und weiter: "Auch wenn man oft denkt, dass das ja an den Leuten vorübergeht, die zum Beispiel Demenz haben oder mit denen man nicht mehr reden kann. Die bekommen das trotzdem mit."

Video-Gespräch der Reihe #miteinander

Das Gespräch zwischen dem Nürnberger Christkind Benigna Munsi und dem Bundespräsidenten in der Gesprächsreihe #miteinander wird um 9.00Uhr auf der Internetseite des Bundespräsidenten und seinem Facebook- und Instagram-Auftritt veröffentlicht.