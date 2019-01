Der BR wird 70

Über 200 Gäste haben sich im Großen Sendesaal des Münchner Funkhauses versammelt, das Orchester spielt die Ouvertüre zu Georg Friedrich Händels "Theodora". In der ersten Reihe sitzen die Vertreter der amerikanischen Militärregierung, der Bayerische Ministerpräsident Hans Ehard sowie der Intendant Rudolf von Scholtz und der Rundfunkratsvorsitzende Alois Johannes Lippl.

Dieser Festakt am 25. Januar 1949 markiert eine wichtige Wegmarke in der jüngeren bayerischen Geschichte. Knapp vier Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft vertraut die amerikanische Siegermacht dem zur Demokratie zurückgekehrten Bayern das Massenmedium Rundfunk an. Verbunden ist dies mit dem Auftrag, dafür zu sorgen, dass fortan wieder die journalistischen Prinzipien Geltung haben, die im gleichgeschalteten Hitler-Deutschland einfach abgeschafft worden waren: Journalisten sollen objektiv und ausgewogen berichten, die Meinungsfreiheit beachten und mit ihrer Arbeit dazu beitragen, dass demokratische Kritik möglich ist.

Am Anfang ist das Radio

In den Anfangsjahren bieten die Radiosendungen vor allem zwei Dinge. Ganz praktische Informationen, die den Hörern helfen, sich im von Zerstörung und Not geprägten Nachkriegsdeutschland besser zurecht zu finden. Und viel Unterhaltung: Die Menschen brauchen nach den vielen schweren Jahren auch Zerstreuung, um Mut und Zuversicht zurückzugewinnen. In diesen Anfangsjahren ist das Radio das vielzitierte "Lagerfeuer". Familien und Freunde versammeln sich um die Empfangsgeräte, hören gemeinsam Nachrichten oder Unterhaltungssendungen wie das Wunschkonzert.

Das Fernsehen startet mit Bildung

Das ändert sich erst, als 1954 der Bayerische Rundfunk mit Fernsehsendungen beginnt. Eine Live-Übertragung der Mozart-Oper "Gärtnerin aus Liebe" ist der erste bayerische Beitrag für das ARD-Gemeinschaftsprogramm.

Erst zehn Jahre später geht das sogenannte "Dritte", also das Bayerische Fernsehen, auf Sendung. Anfangs vor allem als Bildungskanal konzipiert, schon bald aber mit einem Angebot, das man heute landläufig Vollprogramm nennt. Information, Kultur und Unterhaltung sind seit Jahrzehnten der Programmauftrag des Bayerischen Rundfunks. BR-Intendant Ulrich Wilhelm blickt zufrieden und stolz auf die letzten Jahrzehnte zurück: "In den vergangenen 70 Jahren hat sich der BR ständig weiterentwickelt und viele Umbrüche gemeistert. Wir haben bewiesen, dass wir eine veränderungsbereite Institution sind und uns auf unsere Kreativität und Innovationskraft verlassen können. Darauf können wir stolz sein."

Kein Fall fürs Altenteil

Mit dem Aufkommen der kommerziellen Privatsender im Radio und Fernsehen, noch mehr aber durch die Angebote der Internetgiganten wie Google, Facebook und Co. haben sich die Rahmenbedingungen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk radikal verändert. Der Bayerische Rundfunk steht im Wettbewerb wie noch nie in seiner Geschichte, die Finanzmittel werden immer knapper. Die letzte von der Politik genehmigte Erhöhung des Rundfunkbeitrages liegt zehn Jahre zurück. Und nicht nur die AfD fordert, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland ganz abzuschaffen.

Solchen Forderungen widerspricht BR-Intendant Wilhelm vehement. Trotz seiner 70 Jahre dürfe das öffentlich-rechtliche Medienhaus nicht aufs Altenteil abgeschoben werden. "Der Bayerische Rundfunk ist mit der Vielfalt der Angebote in den Radioprogrammen, im Fernsehen und im Netz eine wichtige Klammer für den Zusammenhalt in Bayern. Das wiegt umso schwerer in einer Zeit, in der der Zusammenhalt schwächer wird. In der wir etwa durch soziale Netzwerke eine Zunahme von Hass und Häme und auch Desinformation erleben. Hier gilt es, ein Gegengewicht zu schaffen. Für uns ist es sehr wichtig, die junge Bevölkerung mit neuen Angeboten zu erreichen, um auch in Zukunft bestehen zu können. Und dabei müssen wir den Qualitätsanspruch, den die Menschen an uns stellen, auch immer wieder einlösen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Bayerische Rundfunk auch künftig eine wichtige Rolle spielen wird, solange, wie den Menschen in Bayern der Zusammenhalt wichtig ist."

Mit Zuversicht trimedial in die Zukunft

Schon längst sendet der BR daher nicht mehr nicht nur im Hörfunk, auf B5 aktuell etwa, dem ersten Informationsradio, das es überhaupt in Deutschland gab. Und auch nicht nur im Fernsehen, wo beispielsweise die Hauptausgabe der Rundschau um 18.30 Uhr mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent regelmäßig um die 400.000 Zuschauer erreicht. Sondern das trimedial arbeitende Medienhaus publiziert seit einigen Jahren seine Inhalte auch im Netz. Auch für all die mobilen Empfangsgeräte, mit denen Sie vielleicht gerade diesen Text zu 70 Jahren BR gelesen haben.