Der BR trauert um ehemaligen Intendanten Albert Scharf

Der ehemalige Intendant des Bayerischen Rundfunks, Prof. Dr. h.c. Albert Scharf, ist tot. Scharf starb am vergangenen Wochenende im Alter von 86 Jahren.

Zwölf Jahre lang, von 1990 bis 2002, stand an der Spitze des Senders. Doch dieses Amt war bei weitem nicht das einzige des Medienfachmanns: Scharf war auch ARD-Vorsitzender und als bislang einziger Deutscher Präsident der Europäischen Rundfunkunion (EBU), dem Zusammenschluss der europäischen Rundfunkanstalten.

Vom Ministerium in den Rundfunk

Der 1934 in München geborene Scharf wurde nach seinem juristischen Staatsexamen Regierungsrat im bayerischen Finanzministerium. Von dort wechselte er 1966 als Juristischer Direktor zum BR: "Mich hatte das Medium fasziniert, aber die Aufgabe, die man mir als sehr jungem Menschen geboten hat, kam völlig überraschend." Insgesamt arbeitete Scharf 36 Jahre für den Bayerischen Rundfunk.

Aus dem stellvertretenden Intendanten wurde 1990 der Intendant Scharf. Dem BR verschaffte Scharf ein unverwechselbares Profil, regional wie national: 1991 wurde der Informationskanal B5 aktuell, das heutige BR24 Radio, eingeführt, 1998 der Bildungskanal BR-alpha (heute ARD-Alpha) und 1995 mit br-online.de ein eigenes Internetangebot.

Den Start des Onlineauftritts bezeichnete Scharf als eine seiner wichtigsten Entscheidungen, um die Nutzerinnen und Nutzer auch über die damals neuen Verbreitungswege zu erreichen: "In den Verteilwegen muss man dem Trend folgen, das Publikum aufsuchen, wo es ist und mit Angeboten bedienen, die es braucht."

"Albert Scharf war ein Visionär. Er hat in seiner Zeit als Intendant Weitsicht und Mut bewiesen und führte den Bayerischen Rundfunk auf einen neuen Weg. Sein Ziel war es immer, dem BR ein unverwechselbares Profil zu verschaffen und dabei für eine breite Öffentlichkeit attraktiv und wichtig zu sein – ein Ziel, das unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag entspricht und das wir mit aller Kraft weiterverfolgen. Seiner Familie gilt unser Mitgefühl." Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks

Ein Präsident für ganz Europa

Aber auch außerhalb Bayerns hinterließ Scharf Spuren: Als EBU-Präsident führte er beispielsweise die Verhandlungen über die wichtigsten Sportübertragungen (Olympische Spiele und Fußball-Weltmeisterschaften), beim Eurovision Song Contest durfte er die Trophäe an die Sieger übergeben. Seine Devise – auch für den BR: In der Welt zuhause, in Bayern daheim.

Nach dem Ruhestand gab's keinen Stillstand

Schon während seiner Tätigkeit beim BR war Albert Scharf auch Präsident der Hochschule für Fernsehen und Film HFF. Sein publizistisches Wissen wollte auch Papst Benedikt XVI. nutzen, der ihn 2006 zum Berater des Vatikanischen Medienrats berief. "Gerade Kultur und Bildung gehören zu den Kernkompetenzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks." Nach dieser Vorgabe hat Albert Scharf den BR über Jahrzehnte geprägt.