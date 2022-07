Der BR beim Digital Festival: Wie Handys heimlich zuhören

BR beim Digital Festival: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk im Netz

Am Montag stellt sich zudem die neue IT-Tochter des BR und des SWR vor: "pub. – Public Value Technologies". Die Mitarbeitenden von "pub." entwickeln neue Ideen und Konzepte für digitale Plattformen – zum Beispiel für BR24, die BR Mediathek und die ARD Audiothek.

Wichtig dabei ist die Meinung der Nutzer, betont Gert Kauntz, Geschäftsführer der "pub.". Auch bei der Veranstaltung auf dem Nürnberg Digital Festival geht es um den Austausch. Wie kommt das neue Design an? Finden sich die Nutzerinnen und Nutzer in der App zurecht? Was wünschen sie sich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Zukunft? "Neben Bewertungen in App Stores und Befragungen in unserem User Lab sind uns direkte Austauschformate ein großes Anliegen. Nur so können wir unsere Angebote noch besser machen", sagt Kauntz.

Beim Digital Festival stellt Vera Cornette von "pub." auch das Konzept der demokratischen Algorithmen vor. Die Nutzer werden nicht in einer Filterblase gehalten, sondern mit unterschiedlichen Perspektiven konfrontiert. Einem Fan der Elektromobilität werden etwa auch Texte, Audios und Videos angeboten, bei denen es um mögliche Risiken und Probleme der Elektromobilität geht, erklärt Cornette.