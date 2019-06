Der BR auf dem Regensburger Bürgerfest

Regensburg im Ausnahmezustand: Mehrere Hunderttausend Besucher werden am kommenden Wochenende zum Bürgerfest in der historischen Altstadt erwartet. Auch der Bayerische Rundfunk ist an den drei Tagen mit einer großen Bühne in Stadtamhof vertreten.

Hier werden unter anderem Bayern1-Comedian Toni Lauerer, der Gstanzlsänger "Bäff" Piendl und die Bayern1-Band für Unterhaltung sorgen. Bayern-1-Moderartor Rüdiger Nowak wird hier an allen drei Tagen durch das Programm führen.

Freitag, 28. Juni 2019

17.45 Kotch & Rhapsody Tanzstudio

18.00 Doc Her Brain, Handgemachter Rock aus Regensburg

19.45 Kotch & Rhapsody Tanzstudio

20.00 Toni Lauerer, Kabarettist aus der Oberpfalz

20.30 BAYERN 1 Band – Die beste Musik für Bayern live

Samstag, 29. Juni 2019

14.05 Hadè, Moderne Mundartmusik aus Regensburg

14.40 Tanzgruppe Pop N Dance15.10 Hadè

15.45 Tanzgruppe Pop N Dance

16.10 Auto di Takt, Toni Bartls musikalische Werkstattshow

16.40 Hadè

17.30 Auto di Takt

19.30 Erwin und die Heckflossen