Der Biber: Naturverbesserer oder Störer?

Der Biber ist Vegetarier. Weil es im Winter weniger Pflanzen gibt, ernährt sich der Nager deshalb von Baumrinde und dem darunterliegenden Kambium. Mit abgenagten Bäumen hinterlässt das Tier Spuren und fällt in Niederbayern und der Oberpfalz aktuell besonders auf. Auch wenn der Biber unter strengem Artenschutz steht: Biberschäden in Land- Teich- und Fortswirtschaft sorgen immer wieder für Ärger und Diskussionen.

Biber gräbt von Biotopen aus bis unter Maisfelder

Eines der Felder des Landwirts Albert Hirsch in Hofdorf im Kreis Regensburg grenzt direkt an eine Naturschutzfläche. In dem Biotop ist der Biber sehr aktiv, mehrere abgenagte Bäume sind zu sehen. Von diesem Biotop aus gräbt das Tier Tunnel, die bis in das Feld von Albert Hirsch reichen. Der Landwirt baut dort unter anderem Mais, Zuckerrüben und Soja an.

Landwirt: Mit Mähdrescher in Biberloch gekracht

Die Biber-Tunnel würden die Arbeit mit schweren Fahrzeugen gefährden, sagt Hirsch. Schon einmal ist er mit einem Mähdrescher in ein großes Biber-Loch gefahren und abgesackt. Die Folge war ein Achsenbruch mit einem Schaden von 10.000 Euro. Auf der Rechnung ist Hirsch damals sitzengeblieben. Erst seit 2008 können Land-, Teich- und Forstwirte einen Antrag auf Entschädigung beim Freistaat stellen. Dafür steht seit 2008 ein Fonds mit mittlerweile mehr als 500.000 Euro zur Verfügung, so ein Sprecher der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Regensburg. Kleinere Schäden will Albert Hirsch akzeptieren. Erst letztes Jahr habe sich der Biber Zuckerrüben auf einer Fläche zwischen 30 und 40 Quadratmeter geholt.

"Wir sind Landwirte und wir sind hier in der Natur. Gewisse Sachen muss man in einem gewissen Rahmen akzeptieren." Albert Hirsch, Landwirt

Sollte der Biber aber einmal einen Damm bauen und damit sein Feld überschwemmen, würde er sich an die Behörden wenden, sagt Hirsch.

Bund Naturschutz: Biber fördert Artenvielfalt und spart Geld

Trotz der Schäden: Der Biber steht unter "strengem Artenschutz". Dort, wo er Bäume fällt und Dämme baut, "explodiert die Artenvielfalt", sagt Gerhard Schwab, der Biber-Beauftragte für Südbayern beim Bund Naturschutz. Insektenarten oder Amphibien würden zunehmen. Das sei wiederum gut für Arten wie den Schwarzstorch. Weil er sich von Fröschen ernährt, breite er sich in den Lebensräumen des Bibers aus. Mit seiner Bautätigkeit würde der Biber große Flächen renaturieren. Den Menschen würde das Millionen kosten, weshalb der Biber außerdem viel Geld spare, so Schwab.