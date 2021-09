Bayerische Museumspreise für Ingolstadt und Höchstadt/Aisch

Mit 20.000 Euro ist er dotiert, der "Museums-Oscar" - und geht in diesem Jahr nach Ingolstadt: Das Deutsche Medizinhistorische Museum Ingolstadt erhält den Bayerischen Museumspreis 2021 in der Kategorie der haupt- oder nebenamtlich geleiteten Museen. Dem Museum gelinge es hervorragend, die Brücke zwischen historischen Formen der Heilkunst und heutigen Behandlungsweisen zu schlagen, begründet die Jury ihre Entscheidung.

Bestes ehrenamtliches Museum ehrt "bayerischen Humboldt"

Der Preis für das beste ehrenamtlich geleitete Museum in Bayern geht nach Höchstadt an der Aisch. Das dort beheimatete Spix-Museum erinnert an den Naturforscher Johann Baptist Ritter von Spix, der als Naturforscher und Zoologe im 18. Jahrhundert in Brasilien und am Amazonas unterwegs war. Von dieser Expedition brachte er eine Sammlung von Tausenden von Pflanzen, Insekten, Fischen und anderen Tieren mit. "Ein rühriger Museumsverein hat sich zur Aufgabe gemacht, an den zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Naturforscher und Zoologen zu erinnern, der auch als bayerischer Humboldt bezeichnet wird", so Franz Kränzler, Mitglied des Vorstands der Versicherungskammer Kulturstiftung, in seiner Laudatio.

Weitere Preise gehen nach Fladungen, Gessertshausen und Augsburg

Der Förderpreis "Vermittlung im Museum" wird an das Kooperationsprojekt der Fränkischen Freilandmuseen Bad Windsheim (Lkr. Neustadt an der Aisch) und Fladungen (Lkr. Rhön-Grabfeld) verliehen. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Zwei weitere Förderpreise, dotiert mit je 5.000 Euro, gehen an das Museum Oberschönenfeld in Gessertshausen (Lkr. Augsburg) und das Jüdische Museum in Augsburg.

Bayerischer Museumstag in Friedberg

Verliehen wird der "Museums-Oscar" im Rahmen des 21. Bayerischen Museumstages, zu dem sich Museumsleiterinnen und -leiter sowie Fachleute aus dem gesamten deutschsprachigen Raum treffen. Unter dem Motto "gezielt - nachhaltig - sammeln" kamen die Expertinnen und Experten im schwäbischen Friedberg zusammen. Das Treffen gilt als eine der größten Museumsfachtagungen im deutschsprachigen Raum und wird alle zwei Jahre von der Landestelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern veranstaltet.

Vor diesen Herausforderungen stehen die Museen der Zukunft

Bis einschließlich Freitag werden Wissenschaftler, Konservatoren und Architekten etwa darüber diskutieren, wie man Sammlungen unter dem Nachhaltigkeitsaspekt optimal präsentiert, Freilichtmuseen modernisieren kann und große Museen, wie das Lenbachhaus, klimaneutral bekommt. Außerdem ist eine Exkursion zu verschiedenen schwäbischen Museen geplant: Ins Bienenmuseum nach Illertissen etwa, ins Naturmuseum Königsbrunn oder in die Südseeausstellung nach Obergünzburg, ins Stadtmuseum Kaufbeuren oder ins Bauernhofmuseum nach Illerbeuren.