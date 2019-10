Der Bayerische Landtag fest in Frauenhand

Mehr als 300 Kommunal- und Landespolitikerinnen und solche, die es gerne werden wollen, sind am Freitag im bayerischen Landtag zusammengekommen, um sich auszutauschen und stärker zu vernetzen. Eingeladen zu der Veranstaltung "Frauen in die Parlamente" hatte Landtagspräsidentin Ilse Aigner.

Es gibt immer noch viele Klischees über Frauen

Maria Fuchs und Maria Weindl wollen mitmischen - im künftigen Gemeinderat von Vaterstetten im Landkreis Ebersberg. Viel Arbeit sei das jetzt schon vor der Wahl im März - geben die 34- und 37-jährigen angehenden Politikerinnen zu. Trotzdem wollen sie - ganz bewusst - ihre Frau stehen:

"Es gibt die Klischees - mit denen man so konfrontiert ist. Dass sich Frauen nicht so reinknien in die Arbeit. Das mag man gar nicht glauben, dass das heute noch so ist. Das glaub ich auch, dass eine Frau mehr Kampfgeist haben muss als ein Mann, denn Männer sind gesetzt. Das sieht man auch bei den Führungspositionen in der Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst."

Bürgermeisterin erzählt von "Gockelgehabe" der Männer

Sie sind zum Netzwerken in den Landtag gekommen - und auch, um sich zu informieren, was da auf sie zukommen könnte, als Frauen in der Politik. Von "Gockelgehabe" der Männer im Stadtrat erzählt zum Beispiel Ingrid Pongratz von der CSU, seit 16 Jahren Bürgermeisterin im oberbayerischen Miesbach.

"Und da hieß es im Wahlkampf oftmals: 'Hmmmm, a Frau, kann die des überhaupt. So eine Stadt leiten und die Verwaltung - die sollen sich lieber um Kindergärten und Schulen kümmern und daheim auf ihre Kinder aufpassen. Gut, das ist jetzt 16 Jahre her, aber in vielen Köpfen der Männer hat sich das noch nicht geändert." Ingrid Pongratz, Bürgermeisterin Miesbach

Frauen deutlich unterrepräsentiert

Und das schlägt sich in Zahlen nieder: Nicht einmal jedes zehnte Rathaus in Bayern wird derzeit von einer Frau geführt, in 71 Landkreisen gibt es nur fünf Landrätinnen. Und auch in Gemeindetagen, Kreistagen, Stadträten und im Landtag sind die Frauen deutlich unterrepräsentiert.