Der bayerische Jahresrückblick 2020: Dröhnende Stille

Global gesehen ist so: Wüsste die Wissenschaft es nicht besser, man müsste annehmen, die Erde hätte sich in vier Jahren nur einmal um ihre Achse gedreht und wäre 2020 an exakt der gleichen Stelle stehen geblieben wie im "Problemjahr" 2016. In den USA erklärt sich Donald Trump zum Wahlsieger. Die Briten sind mit dem Brexit beschäftigt, die EU mit sich selbst. In Paris, Nizza und anderswo verbreiten Islamisten Terror. Ein Thema aber überlagert auch in Bayern alles andere.

Nur, dass es 2020 nicht um Flüchtlinge aus Syrien geht, sondern um ein Virus aus China, welches das Leben in Bayern in einen ziemlich seltsamen Film verwandelt. Und der Blick vor die Haustür zeigt, dass 2020 alles anders ist als 2016 (oder in jedem anderen Jahr).

Ein Fasching ohne jede Gaudi

Die Menschen laufen mit Masken vor Mund und Nase herum (auf der beklemmend bierzeltfreien Theresienwiese auch mit "Aluhüten" - aber das ist ein anderes Thema). Geschunkelt wird nicht. Man muss genau hinhören, um zu verstehen, was sich die Maskierten - mit gar nicht bayerntypischer Einskommafünfmetersicherheitsdistanz - so zuraunen. Es fallen komische Science-Fiction-Worte wie Covid-19, R-Wert, Superspreader, Lockdown und Systemrelevanz. Die "Warnzahlen" 35, 50, 100 und 19.200 sind wichtiger als die Lottozahlen.

Und wenn man im falschen Moment auf die Straße schaut, ist es dort stiller als auf dem Mars.