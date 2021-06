Der bayerische Bauernverband fordert eine Grünlandförderung

Zusätzliche Ökomaßnahmen werden in den nächsten Jahren aus dem EU-Agrarhaushalt gefördert. Der Bauernverband will, dass es für Grünland aus dem entsprechenden Topf eine Direktzahlung gibt. Denn, Grünland, also Wiesen oder Weiden zu bewirtschaften, das sei eine förderwürdige Ökomaßnahme und müsse auf die Liste.

Was für Wald recht ist, soll auch für Grünland billig sein

Was genau jeweils zu den förderungswürdigen Ökomaßnahmen oder Eco-Schemes gehört, das legen die einzelnen Länder fest. So haben sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und ihre Länderkollegen unter anderem auf eine sogenannte "Waldklimaförderung" geeinigt. Waldbesitzer können künftig für ihre Flächen pro Hektar einen Zuschuss bekommen. Begründung: Der Wald bindet sehr viel CO2. Was den Waldbauern recht ist, könnte den übrigen Landwirten billig sein, hat sich daraufhin offenbar der Bauernverband gedacht und fordert eine sogenannte "Grünlandprämie". Pro Hektar Wiese oder Weide sollten die Bauern, so hat es der DBV ausgerechnet, 90 Euro bekommen, denn auch Grünland sei eine CO2–Senke.

Stefan Meitinger vom Bayerischen Bauernverband unterstreicht die Forderung. Grünland habe eine hohe Bedeutung als Kohlenstoff-Speicher und darum sei eine Förderung berechtigt: "Insbesondere für Betriebe in Bayern wäre das ein wichtiger Beitrag um die Eco-Schemes praxistauglich zu gestalten". Damit meint Meitinger, dass in Bayern besonders viele Landwirte in den Genuss der Prämie kommen könnten, weil es in Bayern besonders viele Wiesen und Weiden gibt.

Wiesen speichern CO2 stabil, aber nicht anwachsend

Wenn es für Leistungen als Eco-Schemes vom Bund aus dem EU-Topf Zahlungen gibt, dann entfallen möglicherweise andere Zahlungen, die Bundesländer an Landwirte zahlen. Denn eine Leistung soll nicht von zwei Seiten gefördert werden. Deshalb warnt Stefan Meitinger, "dass da keine Kollision entsteht, dass diese Betriebe das weiter in Anspruch nehmen können und die Eco-Schemes einfach genutzt werden können". Deshalb will der Bauernverband, dass auch intensives, also häufig gedüngtes und deswegen artenarmes Grünland gefördert wird. Und eben nicht nur die Weidewirtschaft wie ursprünglich von Naturschutzverbänden oder der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft vorgeschlagen.

Weideprämien für Ziegen, Schafe und Kühe

Neben Prämien für Ziegen und Schafe, gibt es in Bayern beispielsweise auch eine Prämie für Weidekühe, die aus EU- und Landesmitteln finanziert wird. Diese Prämie würde wegfallen, wenn eine Bundesweideprämie kommen sollte.

"Eine deutschlandweite Weideprämie würde die bayerische nur ersetzen, und dann ebenfalls auf Kosten aller Landwirte, weil zu deren Finanzierung die EU-Direktzahlungen gekürzt werden müssten. Wir ziehen die bayerische Lösung weiterhin vor. Eine Bundeslösung würde die bayerische verdrängen." Bayerisches Landwirtschaftsministerium auf BR-Anfrage

Das will der Bauernverband auf keinen Fall. Denn es wäre im besten Fall eine Art Nullsummenspiel für die Bayerischen Bauern. Die dürfen ohnehin bestehendes Grünland nicht so einfach umbrechen, also unter den Pflug nehmen. Deshalb besteht der Bayerische Bauernverband auf einer Klimaprämie für Grünland im weitesten Sinn.

"Also, es würde beispielsweise auch für den Ackerfutterbau gelten, es gibt ja viele Betriebe, Rinderbetriebe und Milchviehbetriebe, die zusätzlich Ackerfutterbau betreiben und etwa Grünland einsäen oder Leguminosen anbauen und diese würden dann auch profitieren. Sie alle schaffen einen Mehrwert für den Klimaschutz." Stefan Meitinger, Bayerischer Bauernverband

Klimaschutz und CO2-Speicher

Bei Messungen des Thünen-Instituts in ganz Deutschland haben die Wissenschaftler festgestellt, dass die Art der Grünland-Nutzung keine große Rolle spielt bei seiner Rolle als CO2 Speicher. Die ist nämlich überall ähnlich und sie verändert sich nicht groß. Anders als im Hinblick auf die Biodiversität, also die Artenvielfalt, ist es laut Axel Don für den Klimaschutz egal, ob es um eine Viehweide geht, oder eine intensiv genutzte Wiese, die in einem Jahr bis zu sechsmal gemäht wird. Das Ergebnis: "Grünländer speichern 30 bis 40 Prozent mehr Kohlenstoff als Ackerböden und das ist ganz wichtig. Deswegen ist der Erhalt ein ganz wichtiger Klimaschutzbeitrag. Aber wenn sie da sind, liefern sie keinen zusätzlichen Klimaschutz."

"Bei Wiesen kommt eben nichts dazu wie beim Wald oder wenn gezielt die CO2- Speicherfähigkeit verbessert wird. So kann bei Ackerböden zum Beispiel über die Jahre etwa mehr Humus gebildet werden und die CO2 Speicherfähigkeit langsam besser werden." Axel Don, Thünen-Institut

Wiesen und Weiden haben andere wichtige Funktionen

Bodenforscher Don sieht deutschlandweit Grünland vielerorts bedroht. Weit wichtiger als die Klimafunktion von Grünland ist die Bedeutung für die Umwelt und den Bodenschutz woanders sehr hoch. Man könne Grünland "ganz gezielt einsetzen, um den Boden zu schützen, dass der nicht erodiert und abgeschwemmt wird". Es sei auch sinnvoll Grünland am Rande von Flüssen, Seen und Bächen einzusäen oder zu erhalten: "Dass unsere Bäche und Flüsse sauberer werden und sauber bleiben. Da gibt’s viele Optionen und da ist es ganz wichtig, dass wir Grünland erhalten und an einigen Stellen vielleicht auch zusätzlich etablieren".

Klimabonus für Grünland bleibt umstritten

Ob aber allein die CO2-Speicherfähigkeit von Grünland, also die Bestandsspeicherung einen Klimabonus, aus dem Topf für Eco-Schemes rechtfertigt, das ist eine strittige Frage. In den letzten Agrarverhandlungen haben sich die Anhänger eine Bundesweideprämie und die einer Grünlandprämie gegenseitig blockiert. So gibt es also erst einmal dafür nichts extra. Aber die deutsche Position soll möglichst noch vor der Bundestagswahl festgezurrt werden, das hofft auch der Bauernverband und setzt darauf, dass sie sozusagen "last minute" per Verordnung auf die Liste der Eco-Schemes kommt.

Doch auch die Gegner lassen nicht locker. Denn im Vergleich mit einem Acker schneidet eine Wiese zwar gut ab, aber eine weit bessere Wirkung für den Klimaschutz und die CO2 Speicherung hätte zum Beispiel ein funktionierendes Moor als eine mit Drainagen trockengelegte Wiese.