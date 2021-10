Der Baum der Zukunft wächst auf dem Katharinenberg in Wunsiedel

Eigentlich hätten die Wunsiedler Anfang des 19. Jahrhunderts gerne Aprikosen und Pfirsiche gehabt: Als sich die Bürger um 1800 dazu entscheiden, ihren damals weitgehend kahlgeschlagenen Katharinenberg aufzuforsten, probieren sie es zunächst mit mediterranen Obstbäumen. Es kommt wie es kommen muss: Gleich der erste Fichtelgebirgswinter lässt den wärmeliebenden Südeuropäern keine Chance.

Der Katharinenberg ist der älteste Bürgerpark Bayerns

Von diesem Rückschlag lassen sich die Wunsiedler aber nicht abschrecken: Sie holen sich professionelle Hilfe vom damaligen Bayreuther Hofgärtner Johann August Christian Oertel. Unter Oertels Regie entstehen ab 1810 Alleen und eine erste Pflanzanlage. Bezahlt wird er dabei durch Spenden der Bürger, die auch den Großteil der Arbeit übernehmen. Das macht den Katharinenberg heute zum ältesten Bürgerpark in ganz Bayern und zum eingetragenen Naturdenkmal.

Ein möglicher Zukunftsbaum: die Orient-Buche

Unter anderem werden damals auch Orient-Buchen gepflanzt, eine vom Balkan stammende Art, gut erkennbar durch ihre im Vergleich zur heimischen Rotbuche deutlich größeren Blätter. Der Klimawandel macht diesen Altbestand an Orient-Buchen zunehmend auch für die Forschung interessant, weil diese Baumart aus ihrer Heimat drei Trockenmonate pro Jahr gewohnt ist. Die drei Dürrejahre in Folge in den Jahren 2018 bis 2020 hätten die Orient-Buchen in Wunsiedel deutlich besser verkraftet als die heimischen Rotbuchen, sagt Andreas Schmiedinger. Der Agrarbiologe ist Leiter der Umweltstation auf dem Katharinenberg und kennt dort jeden Baum.

Über 30 Baumarten auf begrenztem Raum

Der Katharinenberg ist für Schmiedinger auch abseits der Orient-Buche ein sehr gutes Reallabor. Hier wachsen über 30 Baumarten auf wenigen Hektar Fläche. Dieser Umstand macht gut sichtbar, welche Arten mehr Probleme mit höheren Temperaturen und weniger Niederschlag haben und welche weniger. Gleichzeitig können die Winter im Fichtelgebirge auf über 600 Metern Höhe noch immer hart ausfallen, auch das müssen die Bäume hier weiterhin verkraften können. Wird es noch trockener, sieht Agrarbiologe Schmiedinger sogar die Orient-Buche in Gefahr. Fast alle Baumarten mit noch höherer Toleranz gegenüber Trockenheit seien allerdings weniger frostbeständig, sagt er.

Der Wald der Zukunft ist eine Frage des Standorts

Auch die Orient-Buche ist kein Allheilmittel für Bayerns Wald der Zukunft. Die Zusammensetzung eines gesunden Mischwaldes hängt von diversen, regional sehr unterschiedlichen Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Höhenlage und Niederschlagsmenge ab. Bei neu angepflanzten Bäumen spielen außerdem oft der genaue Standort des Mutterbaumes und die dortigen Bedingungen eine entscheidende Rolle. Aber die große Vielfalt der Baumarten auf dem Katharinenberg gibt durchaus Anhaltspunkte: Die Fichte wird nur sehr bedingt Zukunft haben, auch die Lärche gerät zunehmend unter Druck, ebenso wie die Rotbuche. Den Douglasien, Hainbuchen, Orient-Buchen und den Feldahorn-Exemplaren geht es dagegen gut.

Klimatische Bedingungen ändern sich schneller als Bäume wachsen

Durch die Geschwindigkeit der Erderwärmung könne das in 100 Jahren schon wieder völlig anders aussehen, sagt Andreas Schmiedinger. Ein Problem, denn was in einem Jahrhundert der Wald sein wird, wird jetzt gepflanzt. Mit absoluter Sicherheit kann niemand seriös vorhersehen, welche Baumarten am besten zurechtkommen werden. Außer Zweifel steht aber eines: Mischwälder sind deutlich robuster als Monokulturen. Ein Positives könnte das für die Wunsiedler haben: Vielleicht haben Aprikosen und Pfirsiche ja irgendwann doch noch eine Chance im Fichtelgebirge.