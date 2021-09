Der Augsburger Kasperl erklärt, wie der Lolli-Test funktioniert

Lolli-Tests sind leichter zu handhaben

In neun Minuten erklärt "Dr. Kasperl", wie die Pool-Tests funktionieren, die ab dem 20. September in Grund- und Förderschulen den Präsenzunterricht sichern sollen. Als sogenannte "Lolli-Tests" konzipiert, müssen die Kinder dabei nur ein Wattestäbchen ablutschen. "Gerade für die Schülerinnen und Schüler an den Grund- und Förderschulen ist der Lolli-Test einfacher durchzuführen", sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo. Flächendeckend zum Einsatz kommen die Lolli-Tests aufgrund logistischer Herausforderungen erst ab dem 20. September.

Dr. Kasperl erklärt, wie die Tests künftig laufen

Ausgewertet wird dann immer "im Pool", also alle Tests innerhalb einer Klasse gemeinsam - oder um es mit den Worten des Kasperls zu beschreiben: "Die Art zu testen heißt Pool-Test, weil die Stäbchen in dem Röhrchen beieinander hocken wie in einem Planschbecken."

Pool-Tests sollen Klassen-Quarantäne verhindern

In seiner Erdmännchen-Klasse erklärt Dr. Kasperl gut verständlich, wie der Lolli-Test angewendet wird und was mit den Proben passiert. Ausgewertet wird nämlich vor Beginn des nächsten Schultages, damit schon vor Unterrichtsbeginn feststeht, wer zu Hause bleiben muss. Das soll verhindern, dass wieder komplette Klassen in Quarantäne müssen. Damit soll laut Kultusministerium ein Stück weit mehr Normalität in den Schulalltag zurückkehren.