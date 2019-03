50 Kilometer trennen CSU und ihren Koalitionspartner, die Freien Wähler, am politischen Aschermittwoch. Die CSU in der Dreiländerhalle in Passau, die Freien Wähler (FW) in Deggendorf. Zünftig bayerisch ist die Stimmung auch bei den FW - Brezen und Bier gehören zum Selbstverständnis der Regierungspartei.

Inhaltlich hält sich Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister, zurück: keine Boshaftigkeiten gegen die CSU, dafür aber gegen Rot-Grün. Denen schmettert Aiwanger entgegen: "Ihr habt in den vergangenen Jahrzehnten nicht so viel bewegt in Bayern, wie wir in wenigen Monaten."

Freie Wähler: Ruhige Töne - ganz Regierungspartei

Die Freien Wähler geben sich am Aschermittwoch als ruhige Regierungspartei und als "Rückgrad des ländlichen Raums". Mit der Strategie die Regionen in den Fokus zu nehmen blicken die Freien Wähler auch auf den Bund und nach Europa. "Wir müssen wieder stark werden in Brüssel. Deutschland braucht die Freien Wähler auch im Bundestag", so Partei-Chef Hubert Aiwanger.