Der 6. September wird in Hof zum "Wärschtlamo-Tag"

Der bekannteste Bürger und das inoffizielle Wahrzeichen der Stadt Hof, der Wärschtlamo, feiert am 6. September seinen 151. Geburtstag. Wie die Stadt mitteilt, wird sie den bundesweit einzigartigen mobilen Wurstverkäufer mit dem großen Messingkessel künftig jedes Jahr an diesem Datum an verschiedenen Orten in Hof hochleben lassen.

Jubiläumswärscht zum 151. Jubiläum

Im vergangenen Jahr konnte das geplante 150. Jubiläum pandemie-bedingt nicht im großen Stil gefeiert werden. Aus diesem Grund wird nun der 151. Geburtstag des Wärschtlamos am 6. September ab 17 Uhr im Innenhof des Rathauses begangen. Die Stadt lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein. Es gibt "Jubiläumswärschtla", Musik und einen augenzwinkernden Beitrag von Kreisarchivpfleger Adrian Rossner.

Kindheitserinnerungen im Messingkessel

Der Hofer Wärschtlamo ist eine Identitätsfigur für viele Hoferinnen und Hofer. In seinem tragbaren Messingkessel hält er seine unterschiedlichen Würste stundenlang warm. 34 Männer haben im Lauf der vergangenen 151 Jahre als Wärschtlamo gearbeitet. Sechs sind derzeit aktiv.