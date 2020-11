Depressiv in den Lockdown: psychische Leiden oft unbehandelt

Lockdown belastet psychisch Erkrankte

Mit dem ersten Lockdown im Frühjahr hat sich der Gesundheitszustand von Rebecca Ostermeier weiter verschlechtert. "Ich bin in ein großes, tiefes Loch gefallen. Dieses Unwohlsein, was man da spürt, diese Leere, die dehnt sich noch vielmehr aus." Und damit auch die negativen Gedanken. Eine Wahrnehmung, die Ostermeier mit vielen an einer Depression Erkrankten teilt, so das Ergebnis einer Studie der Deutschen Depressionshilfe.

Mehr Isolation verstärkt die Depression

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass depressiv Erkrankte durch die Corona-Maßnahmen besonders belastet sind. Im Gegensatz zur Allgemeinbevölkerung hat die Isolation teils schwere bis lebensbedrohliche Folgen für die Betroffenen, so Professor Ulrich Hegel von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

"Menschen in einer Depression sind hoffnungslos und erschöpft. Eine fehlende Tagesstruktur erhöht das Risiko, dass sich Betroffene grübelnd ins Bett zurückziehen. Lange Bettzeiten können die Depression jedoch weiter verstärken. Ein Teufelskreis beginnt." Prof. Ulrich Hegel, Vorstandsvorsitzender Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Therapiemöglichkeiten stark eingeschränkt

Der Lockdown schränkt die Behandlungsmöglichkeiten ein. Laut den Machern der Studie sind gut die Hälfte der Behandlungstermine abgesagt worden. Sie kommen daher zu dem Ergebnis: Bei fünf Millionen Menschen, die unter einer Depression leiden, haben zwei Millionen Betroffene in Deutschland keine ausreichende Behandlung erfahren. Dazu kommt, dass jeder zehnte Krankenhausaufenthalt gestrichen wurde.

Erst seit Frühjahr 2020: Videobehandlungen möglich

Wie gravierend die Folgen einer fehlenden zügigen Behandlung sein können, weiß die Regensburger Psychotherapeutin Maja Böhm. Sie musste mit Beginn des Herbstes wieder vielen Betroffenen absagen, weil sie keinen Therapieplatz mehr hatte.

"Es ist definitiv so, dass durch den Lockdown depressive Menschen sehr zurückgezogen sind. Völlig mit sich allein gelassen. Im schlimmsten Fall kann das bis zum Suizid gehen." Maja Böhm, Psychotherapeutin aus Regensburg

Auch sonst muss Psychotherapeutin Böhm darauf achten, den persönlichen Kontakt zu ihren Patienten so gering wie möglich zu halten. Die Regensburgerin bietet daher Videosprechstunden an. "Ich bin sehr überrascht, wie viel das bringt. Ich merke, dass wir nicht viel Drumherum reden und wir schneller zur Sache kommen, weil man nicht so abgelenkt ist." Erst seit diesem Frühjahr wird die Leistung auch von den Krankenkassen bezahlt. Noch sei die Scheu aber bei vielen Betroffenen groß, so Böhm.