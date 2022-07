Depressionsprävention bei Jugendlichen: Das Projekt "Icebreaker"

Die Zahl der Menschen, die an Depressionen erkranken, nimmt seit Jahren zu. Das Bundesgesundheitsministerium geht inzwischen davon aus, dass in Deutschland jede fünfte Person im Verlauf ihres Lebens davon betroffen ist. Junge Menschen stehen dabei meist nicht im Fokus – bei ihnen ist allerdings die Dunkelziffer besonders hoch: wo endet noch normales, einfach nur pubertäres Verhalten und wo beginnt die echte und behandlungsbedürftige Depression?

Dieser Frage widmet sich das Theaterprojekt "Icebreaker", das in diesem Jahr den Bayern-2-Wettbewerb "Gutes Beispiel" gewonnen hat. In den vergangenen Monaten war "Icebreaker" an sechs Schulen in der nördlichen Oberpfalz unterwegs – in Eschenbach, Weiden, Neustadt an der Waldnaab, Kemnath und Waldsassen.

Ein Theaterstück von Jugendlichen für Jugendliche gespielt

"Icebreaker" ist ein Theaterstück, das Autor Jean-François Drozak vor allem an Schulen aufführt und moderiert. Die Schauspieler wie auch das Publikum sind dabei die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schule, die das Stück meist in eine Projektwoche einbindet oder umfangreich nachbereitet. Im Stück geht es um Robert und Anna – zwei 16-jährige Jugendliche, deren Alltag aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Eine der beiden Figuren ist dabei tatsächlich an einer Depression erkrankt, die andere ist – vereinfacht ausgedrückt – einfach nur in der Pubertät und schlecht drauf.

Schülerinnen und Schüler in der Rolle diagnostizierender Fachärzte

Wer von beiden wer ist, muss das Publikum anhand einer Checkliste herausfinden. Sie wurde vom Bündnis gegen Depression professionell ausgearbeitet und enthält 14 Anzeichen, die auf die Erkrankung hindeuten. Nach jeder Szene wird das Stück kurz unterbrochen und die Schülerinnen und Schüler entscheiden quasi als Facharzt-Jury, ob die Anzeichen auf dieser Liste bei Robert und Anna erkennbar sind.

Die Erkenntnis, dass das alles andere als klar und einfach ist, gehört für Drozak unbedingt dazu. Durch kleinere depressive Verstimmungen gehe nahezu jeder junge Mensch während seiner Entwicklung – umso wichtiger ist für den Autor ein Gespür für den Moment, indem man selbst oder ein Mensch im nahen Umfeld nicht mehr nur schlecht drauf, sondern krank ist.

Depressionen bei Jugendlichen nehmen deutlich zu

Auch Zahlen der Krankenkassen zeigen: seit Jahren nimmt die Zahl der Jugendlichen, die an Depressionen leiden, deutlich zu. Das Projekt "Icebreaker" wird deshalb als Gesundheitsprävention von der AOK Bayern und dem bayerischen Gesundheitsministerium finanziert. Je später eine Depression diagnostiziert und behandelt wird, desto langwieriger und schwerwiegender können ihre Folgen sein – bis hin zum Suizid. Die statistische Realität: Selbsttötung ist bei Jugendlichen die zweithäufigste äußere Todesursache, nur knapp hinter den Verkehrsunfällen – in Bayern nahmen sich im Jahr 2020 34 junge Menschen zwischen 15 und 20 das Leben.

Zudem gibt es – wie schon befürchtet - Anzeichen darauf, dass psychische Krankheiten wie Depressionen bei Jugendlichen während der Corona-Pandemie deutlich zugenommen haben. Laut Wolfgang Lindner, der "Icebreaker" für die AOK in der nördlichen Oberpfalz begleitet hat, lag der Anteil der von depressiven Stimmungen betroffenen Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren, vor der Pandemie bei etwa fünf bis zehn Prozent. Bei Bayerns größter Krankenkasse gehe man davon aus, dass sich diese Zahl nach der Pandemie verdoppelt haben dürfte.

Die Jugendlichen selbst nehmen das Thema ernst

Die Jugendlichen sollen am Ende aus dem Projekt "Icebreaker" vor allem drei Dinge mitnehmen, sagt Lindner. Erstens: Depressionen können jeden und jede treffen. Zweitens: sie sind heilbar. Und drittens: es gibt Hilfe.

Den ersten Punkt können viele der Schülerinnen und Schüler ohnehin bestätigen – Max zum Beispiel, der in Waldsassen "Robert" spielt, hat selbst einen Betroffenen im nahen Umfeld, sagt er. Hanna, die im Stück seine große Schwester darstellt, glaubt auch nicht, dass eine Person in ihrem Alter, die um Hilfe bittet oder zugibt, Hilfe zu brauchen, abgelehnt oder gemobbt werden würde. Und Clarissa, die die zweite Hauptrolle "Anna" spielt, findet, dass noch immer zu wenig über Depressionen bei Jugendlichen gesprochen wird und dass sich das ändern sollte. So könne man vielleicht die Hemmschwelle für Betroffene senken, sich Hilfe zu suchen.

Vielleicht sind das erste positive Anzeichen, dass die Enttabuisierung und Entstigmatisierung von Depressionen bei Jugendlichen tatsächlich vorankommt.