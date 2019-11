Depressionen im Fußball: Es gibt noch große Defizite

Es hat sich einiges getan in der Zeit nach dem Suizid von Torhüter Robert Enke. Das Thema Depression ist inzwischen in der Öffentlichkeit präsenter, trotzdem fehlt es im Profifußball immer noch an psychologischer Betreuung. Das kritisiert die Spielergewerkschaft VdV. In einer eigenen Befragung unter Fußball-Profis kam heraus, dass der Großteil der Klubs in der 1., 2. und 3. Liga seinen Spielern keine sportpsychologische Betreuung anbietet. Darunter sind laut VdV sogar Spitzenvereine, die in den europäischen Wettbewerben spielen.

Psychologen sind im Profibereich keine Pflicht

Auch die ARD-Radio-Recherche Sport hat alle Erst- bis Drittligisten befragt. Von den insgesamt 56 Profi-Vereinen beantworteten fast die Hälfte die Fragen nicht. 30 erklärten, dass ihnen die psychologische Unterstützung der Spieler wichtig sei. Nur sieben Klubs gaben an, auch für die Profi-Mannschaft einen Psychologen fest angestellt zu haben. Das sind die Erstligavereine Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Düsseldorf und Mainz, Zweitligist Nürnberg sowie Braunschweig aus der dritten Liga. Für den Profi-Bereich gibt es im deutschen Fußball nach wie vor keine Verpflichtung, Sportpsychologen zu beschäftigen.