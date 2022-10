Deponie macht grüne Energie: Preis für Stadtwerke Aschaffenburg

Mit dem Prädikat „Leuchtturmprojekt“ zeichnet der Umweltcluster Bayern jedes Jahr ein Projekt aus, das einen vorbildlichen Beitrag zur Entwicklung der Umwelttechnologie in Bayern leistet. Am Nachmittag hat Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Gerlach den Leuchtturm aus Holz von Alfred Mayr entgegengenommen – dem Geschäftsführer des Umweltcluster Bayern.

Stadtwerke-Chef kritisiert langwierige Genehmigungen

Es hat Gerlach zufolge viel Überzeugungskraft gekostet, das Projekt durchzubringen. Deutschland befinde sich in einer Energiekrise und dennoch seien Genehmigungsprozesse sehr langwierig. Die Versäumnisse der Vergangenheit würden aktuell überdeutlich. Gerlach wirbt für einen Ruck der Akzeptanz in der Gesellschaft, die offen sein müsse für neue Technologien. Dem schloss sich auch der Geschäftsführer des Umweltcluster Bayern Alfred Mayr an: "Aschaffenburg – 2020 ausgezeichnet als nachhaltigste Stadt Deutschlands mittlerer Größe – ist geprägt durch vorausschauendes Handeln. Mit unserem Format Leuchtturm wollen wir unternehmerischen Mut, vorausschauendes Handeln und Vorbildcharakter auszeichnen!"

Klima-Leuchtturmprojekt "Sanierung Altdeponie"

Bis Anfang der 70er Jahre entsorgten die Stadt Aschaffenburg und die Gemeinden Kleinostheim und Karlstein ihren Hausmüll auf der Deponie am Karlsteiner Gewerbegebiet. Neben Hausmüll lagern dort auch Industrieabfälle. Bohrungen hätten Gerlach zufolge zwar gezeigt, dass derzeit keine Gefahr fürs Grundwasser besteht. Dennoch bestehe Handlungsbedarf. Neben einer Oberflächenversiegelung soll eine Photovoltaik-Anlage auf der Deponie für zusätzlichen Schutz vor Niederschlägen sorgen.

Die Planung: Auf einer rund sechs Hektar großen Fläche soll eine jährliche Energiemenge von 4,3 Mio. kWh erzeugt werden. Das entspricht dem Stromverbrauch von rund 1.200 Haushalten. Den Strom wollen die Stadtwerke nutzen, um vor Ort Wasserstoff zu produzieren, der dann Fahrzeuge der Aschaffenburger Stadtwerke antreiben soll.

Wasserstoff-Modellregion Untermain

Aschaffenburg sei nicht nur Wasserstoff-Modellregion, sondern generell ein starker Wirtschaftsstandort, lobte der Stadtwerke-Chef. Die Region müsse aber aufpassen, nicht abgehängt zu werden. Viele Logistikbetriebe und Firmen in der Region suchten Gerlach zufolge händeringend nach Alternativen zur derzeitigen Energieversorgung. Gleichzeitig gebe es viele Unternehmen, die Komponenten herstellen, die in der Wasserstoffwirtschaft benötigt werden – wie etwa Stapelspeicher für Brennstoffzellen, Pumpen, Dichtungen oder Messaggregate.

In der Region Untermain gebe es sowohl eine große Nachfrage als auch großes Potential, um mit dem Thema Wasserstoff auch Wertschöpfung für die Region zu generieren. Alfred Mayr vom Umweltcluster Bayern ergänzte: "Deutschland ist ein rohstoffarmes Land und braucht Projekte wie dieses, in Bayern erleben wir ja gerade einen Wasserstoff-Hype. Die Energiekrise bietet auch Chancen, die Bequemlichkeit und die Versäumnisse der Vergangenheit gut zu machen und vielleicht Prozesse zu beschleunigen!"