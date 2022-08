Dennis Meindlschmidt ist mit 21 Jahren Vollzeit-Mesner

Dennis Meindlschmidt ist frühmorgens der erste, der an der Hofkirche in Neumarkt ankommt. In seinen Händen klimpern schon die Schlüssel mit denen er die Kirchentüren für die Gläubigen aufsperrt. Bei einem ersten Rundgang sieht er nach, ob alles in Ordnung ist. Sein Blick ist dabei auf die Uhr gerichtet. Zuverlässig schaltet er dann das Glockengeläut an.

Einer der Jüngsten in Deutschland

Dennis Meindlschmidt ist hauptberuflicher Mesner. Das allein ist nicht ungewöhnlich. Jedoch, dass Meindlschmidt mit 21 Jahren einer der wohl jüngsten in Deutschland ist. Zu Superlativen will er sich selbst nicht hinreißen lassen. Der junge Mesner hat ein bescheidenes Wesen. Auf der Mesnerschule in Freising war er dennoch der jüngste in seinem Kurs. "Es gibt schon noch junge Mesner - auch in meinem Alter. Aber die sind halt gleich nicht in der Nähe", erklärt er.

Berufung statt Beruf

Oft wird er nach seiner Motivation gefragt. Denn ein so junger Mensch in so einem Amt, führt zu Verwunderung. Dann sagt der 21-Jährige:

"Der Beruf des Mesners ist eigentlich kein Beruf, sondern eine Berufung. Man spürt das halt einfach, ob man das machen möchte. Es ist ein sehr schöner Beruf, ein sehr vielseitiger Beruf. Natürlich auch ab und zu anstrengend und hektisch, aber das gehört dazu. Und mir macht das halt sehr viel Freude." Dennis Meindlschmidt, Mesner

Zuerst wollte er Priester werden

Meindlschmidt kam 2020 als hauptamtlicher Mesner an die Hofkirche in Neumarkt. Damals war er 19 Jahre alt. In der Kirche hatte er sich schon früher engagiert. 2011 wird er Ministrant in der Pfarrei Sankt Vitus in Au, später Oberministrant und dann Aushilfmesner. Zuerst wollte er Theologie studieren und dann ins Priesteramt gehen. Aber das klappte nicht. Enttäuscht darüber ist Meindlschmidt allerdings nicht. Er vertraue auf Gott und dessen Plan, erzählt er. Eine Eigenschaft, die auch Pfarrer Stefan Wingen an seinem Mesner schätzt.

"Der Dennis ist ein junger Mann, der tief und fest im Glauben steht. Und das ist die wesentliche Grundlage, denn das ist kein Job wie jeder andere. Man muss tief im Glauben verwurzelt sein. Er hat ein sehr ordentliches Wesen, er hat eine Liebe zum Detail." Stefan Wingen, Pfarrer

Traumjob für 21-Jährigen

Für Dennis Meindlschmidt steht fest: Er hat seinen Traumjob gefunden: "Ich stell mir meine Zukunft schon so vor, dass ich eigentlich bis zu meinem Rentenalter Mesner bleibe."