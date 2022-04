DenkOrt und Theater Mummpitz mit Kulturpreisen ausgezeichnet

Das Theater Mummpitz biete lebensnahe Unterhaltung mit pädagogischem Hintergrund. Die Theaterstücke spiegelten die Lebenswelt der Kinder wider. Mit dieser Begründung hat die bayerische Landesstiftung am Freitag dem Nürnberger Theater Mummpitz einen Kulturpreis verliehen, einem der ältesten freien Kindertheater in Deutschland. In der Preisbegründung heißt es weiter: Im Spielplan würden neben unterhaltsamen auch ernstere Themen wie Demenz dargestellt. Daneben biete das Theater den "KulturRucksack" und die Kindermusikreihe "Musikuss" mit "Jazz für Kinder".

Auszeichnung für DenkOrt Deportationen

Einen weiteren Kulturpreis vergab die Stiftung an den DenkOrt Deportationen vor dem Würzburger Hauptbahnhof. Der Lern- und Erinnerungsort zu den Deportationen jüdischer Mitbürger aus Unterfranken nach Osteuropa zwischen 1941 und 1944 sei ein herausragendes Beispiel moderner Erinnerungskultur, hieß es in der Begründung.

Sozialpreis für Schwabacher Hospizverein

Neben Kulturpreisen verlieh Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) in Nürnberg auch Sozial- und Umweltpreise. Ein Sozialpreis der Landesstiftung ging etwa an den Hospizverein Schwabach, der sich im Projekt "Zeitintensive Betreuung im Pflegeheim" engagiert. Der Verein begleitet seit fast 20 Jahren Sterbende, Angehörige und Trauernde. Die Mitglieder setzten sich für menschenwürdiges Dasein für betagte Seniorinnen und Senioren in Pflegeheimen ein.

"Leuchtturmprojekt" Dunkelrestaurant

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) in der Diözese Würzburg erhielt einen weiteren Sozialpreis für den offenen Jugendtreff "Café Blind Date". Die Pfadfinder betreiben ein Café für gelebte Inklusion – dort kann man mit Essen im Dunkeln die Lebenswelt von blinden Menschen kennenlernen. Das Café sei ein Leuchtturmprojekt für gelebte Inklusion, hieß es. Beim Essen und Trinken im Dunkeln könne man dort die Lebenswelt blinder Menschen kennenlernen. Pro Jahr besuchen etwa 50 Pfadfinderstämme, Schulklassen, kirchliche Gruppen und weitere Organisationen das "Café Blind Date".

Umweltpreis für Schweinfurter Computer-Aufbereiter

Die Schweinfurter Firma "bb-net" erhielt einen Preis im Bereich Umwelt. Laut Finanz- und Heimatministerium wurden dort seit 1995 rund 100.000 gebrauchte IT-Geräte aufbereitet. Insgesamt verlieh Füracker je drei Kultur-, Sozial- und Umweltpreise der Bayerischen Landesstiftung. Vier Preise waren bereits im März in München übergeben worden.

Die Bayerische Landesstiftung fördert eigenen Angaben zufolge kulturelle und soziale Vorhaben, die unter anderem Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Im Jahr 2021 habe die Bayerische Landesstiftung für Kultur- und Sozialprojekte im Freistaat ein Fördervolumen von rund 19 Millionen Euro gehabt.