Denkmalschutzmedaille 2022: Zwei Preisträger aus der Oberpfalz

Bei der Verleihung der bayerischen Denkmalschutzmedaille sind in diesem Jahr auch zwei Paare aus der Oberpfalz ausgezeichnet worden. Die Preisträger wurden heute von Kunstminister Markus Blume (CSU) und Generalkonservator Prof. Mathias Pfeil, dem Leiter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, geehrt.

Die Preisträger haben sich laut Wissenschaft- und Kunstminister Markus Blume "in herausragender Weise für die Denkmalpflege engagiert".

Mehr zum Thema: Leben mit einem Denkmal

Zwei Medaillen gehen in den Landkreis Cham

Für die Instandsetzung eines Getreidespeichers auf einem alten Bauernhof von 1787 in Waldmünchen im Landkreis Cham bekamen Gabriele und Markus Bauer die Medaille verliehen.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden Johann Falter und Elisabeth Sojer-Falter. Von März 2015 bis September 2020 sanierten sie ein historisches Waldlerhaus in Rettenbach im Kreis Cham.

Erstmals Kategorie "Klimaschutz"

Die Denkmalschutzmedaille wird in Bayern seit 1978 verliehen. Vorschläge können unter anderem die Regierungspräsidentinnen und Präsidenten, die Bezirksheimatpfleger oder der Bayerische Landesverein für Heimatpflege einreichen. Erstmals wurde der Preis in diesem Jahr auch in der Kategorie "Klimaschutz" - an die Stadt Wasserburg am Inn in Oberbayern - vergeben.