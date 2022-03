Denkmalschützer nehmen Volksbad in Nürnberg unter die Lupe

Wasser kann unter Hallenboden verschwinden

In dem Sauna-Bereich soll künftig die Umkleide eingebaut werden. Doch im neuen Volksbad wird es nicht nur Wellness geben. In einer der Hallen werden künftig Nürnberg Schüler das Schwimmen lernen. Denn in Nürnberg wie in ganz Bayern können immer weniger Kinder Schwimmen. Dazu wird sie mit einem Hub-Boden ausgestattet, der verschiedene Wassertiefen zulässt. Er kann aber auch so eingestellt werden, dass das Wasser komplett unter dem Boden verschwindet. Dann wird die Schwimmhalle zum Veranstaltungssaal.

Stadt hat ambitionierten Zeitplan

Nachdem der Bescheid nun vorliegt, können Ausschreibungen für die Arbeiten nun rausgehen, sagt Bürgermeister Christian Vogel (SPD), der für Nürnbergs Bäder zuständig ist. Er hat auch schon einen exakten Fahrplan für die Revitalisierung des Bads. Am 14. Dezember 2024 soll die Eröffnung des neuen Volksbads gefeiert werden, sagt Vogel. Den Termin hat der Bauleiter vorgegeben. "Wir wollen unser Bestes dazu tun", sagt Vogel. "Wir sind guter Dinge, dass das klappt."

Und noch ein Versprechen gibt die Stadt Nürnberg ab. Es gibt keinen Jugendstil-Aufschlag. Im neuen Volksbad werden die gleichen Eintrittspreise gelten wie in allen anderen städtischen Bädern auch.