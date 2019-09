Denkmalpreis in Unterfranken – 125.000 Euro für Hausbesitzer

Sie haben leerstehende Häuser in Unterfranken aufwendig renoviert – dafür erhalten fünf Preisträger aus ganz Unterfranken am Donnerstag den diesjährigen Förderpreis zur Erhaltung historischer Bausubstanz. Die Auszeichnung vergibt der Bezirk Unterfranken in der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg. Die Preisträger haben bei den Renovierungsarbeiten versucht die alte Bausubstanz ihrer Häuser zu erhalten. Insgesamt haben die Preisgelder eine Höhe von 125.000 Euro. In Sachen Denkmalförderung sind die Preise von jeweils 25.000 Euro laut dem Bezirk Unterfranken die mit am höchsten dotierten in ganz Deutschland.

Preisträger aus ganz Unterfranken

Die preisgekrönten Bauprojekte kommen aus Wiesen im Landkreis Aschaffenburg, Hammelburg-Pfaffenhausen im Landkreis Bad Kissingen, Obervolkach im Landkreis Kitzingen, Zellingen im Landkreis Main-Spessart und Ochsenfurt im Landkreis Würzburg. Es handelt sich dabei um ein altes Forsthaus, ein Bauernhaus, ein ehemaliges Rat- und Schulhaus, ein Wohnhaus und eine ehemalige Apotheke.