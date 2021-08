Denkmalpreis des Bezirks für Rettung der Klingsölde in Altdorf

Sebastian Stanglmaier aus Altdorf bei Landshut erhält in diesem Jahr den Denkmalpreis des Bezirks Niederbayern. Für die "vorbildliche Erhaltung" eines Hauses aus dem 17. Jahrhundert gibt es auch ein Preisgeld in Höhe von 7.500 Euro. Das gab der Bezirk Niederbayern bekannt.

Eigenwillige und selten erhaltene Architektur

Sebastian Stanglmaier ist der erste Bürgermeister des Marktes Altdorf. Er hat das Gebäude als Privatmann saniert. Die Klingsölde, ein sogenanntes Mittertennhaus, wurde Ende des 17. Jahrhunderts errichtet. Mit seinem Frackdach und dem zweiseitig umlaufenden Balkon gehörte es zu den eigenwilligsten und selten erhaltenen Beispielen für bäuerliche Architektur im Landshuter Raum, erklärte Bezirksheimatpfleger Max Seefelder im Rahmen der Sitzung des Kulturausschusses.

Erhalt des Hauses war Stanglmaier sehr wichtig

2018 hatte Sebastian Stanglmaier das stark geschädigte, leerstehende und denkmalgeschützte Haus erworben. Einst war es Teil des "Firmer-Hofs", auf dem Stanglmaier aufgewachsen ist. Der Erhalt des historischen Gebäudes war ihm sehr wichtig, daher beauftragte er das Architekturbüro Feil aus Regensburg, das Haus eingehend zu untersuchen, um ein Konzept für die substanzgemäße Instandsetzung und eine gebäudegerechte Wohnnutzung zu erhalten.

Haus wurde in Rohbau zurückversetzt

Stanglmaier brachte zusammen mit seiner Familie und Freunden viel Eigenleistung in die Arbeiten ein, heißt es weiter. Das Haus musste praktisch in einen Rohbau zurückversetzt werden, um überhaupt an die geschädigte Bausubstanz zu gelangen. Unter anderem beschaffte Stanglmaier alte Solnhofer Platten, die er vor dem Einbau einzeln per Hand abschliff. Außerdem sorgte er dafür, dass ausschließlich Naturmaterialien verwendet wurden. So dichtete er beispielsweise die Fugen des Blockbaus eigenhändig mit Hanf ab. Das Bauholz, das zur Reparatur des Blockbaus und der Dachkonstruktion benötigt wurde, stammt aus dem eigenen Wald von Stanglmaier.

Viel Lob für die Instandsetzung der Klingsölde

"Durch das außerordentliche Engagement von Sebastian Stanglmaier, die Fachkompetenz des Architekturbüros Feil, der beteiligten Handwerker sowie die beständige Abstimmung und Kooperation mit den Denkmalbehörden ist eine Instandsetzung auf höchstem Niveau geglückt, die eine Auszeichnung mit dem Denkmalpreis verdient", so Bezirkstagsvizepräsident Thomas Pröckl.

Auch Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich begrüßte die Entscheidung zugunsten der Klingsölde: "Ich freue mich, dass durch die äußerst gelungene Instandsetzung der Klingsölde eines der wenigen Frackdach-Häuser, die für den Landshuter Raum einst so typisch waren, erhalten bleibt".

Preisverleihung im September

Die Preisverleihung wird vorbehaltlich der Corona-Entwicklung am 12. September und unter Einhaltung der einschlägigen Vorsichtsmaßnahmen im Rahmen eines Festakts in Altdorf stattfinden.

Seit 2002 zeichnet der Bezirk Denkmaleigentümer für herausragende Leistungen bei der Erhaltung ihres Baudenkmals mit dem Denkmalpreis aus.