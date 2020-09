vor 25 Minuten

Denkmalpflegepreis für Predigtstuhlbahn in Bad Reichenhall

Der Bayerische Denkmalpflegepreis in der Kategorie "Private Bauwerke" geht dieses Jahr an die Predigtstuhlbahn in Bad Reichenhall. Die Seilbahn wurde 1928 gebaut. Sie sei die älteste original erhaltene Großkabinen-Schwebebahn der Welt, so die Jury.