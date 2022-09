Denkmalpflegepreis für Baudenkmäler aus Schwaben

Vergeben wird der Bayerische Denkmalpflegepreis gemeinsam von der Bayerischen Ingenieurkammer-Bau und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, insgesamt sechs Bauwerke wurden heuer ausgezeichnet. Drei davon stehen in Schwaben: Mit Gold prämiert wurde die Sanierung des Wohnstallhauses in Nesselwang, mit Silber wurde die Instandsetzung der katholischen Pfarrkirche St. Anton gewürdigt. Bronze erhält ein saniertes Wohn- und Geschäftshaus in Günzburg.

Ein historisches Wohnstallhaus komplett versetzt

Beeindruckt hat die Jury beim Wohnstallhaus in Nesselwang der enorme Aufwand, der vonnöten war, um das Haus zu erhalten. Durch die Hanglage sei das Gebäude über viele Jahrzehnte stark durchfeuchtet worden. Um die Schäden und die Ursache zu beheben, wurde das Haus versetzt. Laut Jury war diese aufwendige Translozierung die denkmalverträglichste und nachhaltigste Lösung. Die Entwicklung, Ausarbeitung und Abwägung der möglichen Optionen sowie deren Umsetzung stellen eine außergewöhnliche Ingenieurleistung dar. Das Projekt wurde mit Gold gewürdigt.

Dauerhafte und langlebige Konstruktion

Bei der Pfarrkirche St. Anton bestand die Schwierigkeit darin, dass das sogenannte Zollingergewölbe überlastet war und vom Dachtragwerk entkoppelt werden musste. Ein neues Stahltragwerk wurde im nicht einsehbaren Dachraum unter schwierigsten räumlichen Bedingungen eingefügt, wodurch eine dauerhafte und langlebige Konstruktion entstanden sei, die laut Jury nicht mehr reparaturanfällig sei. Beim dritten Preisträger aus Schwaben, dem Wohn- und Geschäftshaus in Günzburg, würdigten die Fachleute der Jury die handwerklichen Lösungen des Planerteams insbesondere beim Tragwerk, wodurch Sonderkonstruktionen vermieden werden konnten.

Denkmalpflege stiftet Identität

Insgesamt 40 Bauwerke aus ganz Bayern wurden der Jury in diesem Jahr vorgelegt. Auch Bauminister Christian Bernreiter würdigte die Leistungen der Preisträger. Laut Mitteilung sagte er: "Denkmalpflege ist eine lohnende Investition in die Zukunft. Aus gutem Städtebau, guter Architektur und Ingenieurskunst entsteht Baukultur, die es sich zu erhalten lohnt. Sie macht unsere gebaute Umwelt lebenswert und stiftet Identität."

Die weiteren Preisträger kommen aus Oberbayern und Unterfranken: Mit Gold wurde die Altmühlbrücke oder auch sogenannte Römerbrücke bei Kinding gewürdigt, Silber erhielt der sanierte Fuchshof in Unterföhring (beide Oberbayern), mit dem Preis in Bronze wurde das von der Stadt erworbene und zum Museum umgebaute Baudenkmal in Karlstadt in Unterfranken gewürdigt.