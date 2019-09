Denkmalgeschütztes Haus in der Welterbestadt Bamberg verfällt

Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks äußert sich die Investorengruppe nur schriftlich. Sie will nach eigenen Angaben das Haus nicht verfallen lassen. Eine noch vom Vorbesitzer beantragte Umbaugenehmigung ließ die German Property Group jedoch verfallen, so Baureferent Thomas Beese.

"Wenn jemand ein Haus besitzt und eine Baugenehmigung hat, die vier Jahre nicht nutzt, sondern die Baugenehmigung verfallen lässt. Wenn jemand beim Preis unrealistische Vorstellungen vorträgt, dann muss man schon sagen müssen, dass er offensichtlich nicht besonders bemüht ist, das Haus zu erhalten." Thomas Beese, Baureferent der Stadt Bamberg

Das Haus in der Oberen Sandstraße ist kein Einzelfall. Nach Recherchen des Bayerischen und Hessischen Rundfunks und der BBC kauft die Immobiliengruppe in ganz Deutschland Häuser auf. Doch dann passiert oft nichts. Auch in Bamberg gehört der German Property Group seit 2013 noch ein weiterer Gebäudekomplex in der Unteren Königstraße.

Die Immobilie hat der Investor zwar vor zwei Jahren notariell weiterverkauft. Laut Grundbuch ist die Investorengruppe aber immer noch Eigentümer. Auch diese Immobilie verfällt und nichts passiert.