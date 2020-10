Denkmalgeschütztes Anwesen bei Schaufling abgebrannt

In Ensbach bei Schaufling im Kreis Deggendorf ist ein Wohnanwesen niedergebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Das Gebäude stand unter Denkmalschutz.

Polizei muss Brandursache ermitteln

Der Bewohner des Hauses hatte gegen 7 Uhr die Feuerwehr gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Anwesen bereits in Vollbrand, teilte die Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern auf Nachfrage mit. Warum der Brand ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Mindestens sechsstellige Schadenssumme

Die Schadenssumme beläuft sich auf mindestens ein sechsstelligen Euro-Betrag, hieß es nach ersten Schätzungen. In dem denkmalgeschützten Haus lebte nur der Mann, der den Brand am Morgen bemerkt hatte. Zu keiner Zeit waren andere Menschen in Gefahr, so die Polizei.