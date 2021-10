Denkmal in Gefahr: Nürnbergs älteste Gießerei verfällt

Bei starkem Regen beginnt es in der Nürnberger Kunstgießerei Lenz zu tropfen. Das Dach ist undicht. Mit Eimern versucht Sabine Jahn, die Chefin der Gießerei, die Wassertropfen einzufangen. Die Eimer stehen auf dem Boden und auf den Regalbrettern zwischen Bronzeskulpturen, die in der Gießerei geschaffen wurden. Gleich an mehreren Stellen dringt Wasser in das alte Sandsteingebäude. Zudem sind Fensterscheiben zersprungen und der Putz bröckelt.

Kunstgießerei stellt Epitaphien her

Sabine Jahn kann nicht viel tun, sie ist nur Mieterin. Seit mehr als zwei Jahren beschwert sie sich bei ihren Eigentümern. "Ich bin verärgert. Man kann überhaupt nicht für die Zukunft planen, wenn man nicht weiß, was mit dem Gebäude passiert", sagt Jahn kopfschüttelnd. Dabei steht nicht nur das Gebäude unter Denkmalschutz, sondern auch die historische Gießerei selbst. Seit knapp 200 Jahren werden hier unter anderem Epitaphien angefertigt. Die berühmten Bronzetafeln schmücken Gräber seit Jahrhunderten, zum Beispiel auf dem Johannisfriedhof in Nürnberg. Die Herstellung von Epitaphien steht auch auf der bayerischen Liste des Immateriellen Kulturerbes der Unesco.

Nürnberger Vereine sehen Stadt in der Pflicht

Es ist ein Jammer, dass das einzigartige Gebäude verfällt, sagt Denkmalschützer Karl-Heinz-Enderle vom Verein Altstadtfreunde Nürnberg. Enderle sieht auch die Stadt Nürnberg in der Pflicht. "Die Behörden müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, hier tätig zu werden", meint der Denkmalschützer. Seit Jahren versucht auch der Bürgerverein St. Johannis, Druck zu machen.

Stadt sucht Gespräch mit Eigentümern

Auf Drängen der Denkmalschutzbehörde der Stadt und nach Androhung einer Geldbuße ließen die Eigentümer im Frühjahr das Dach notdürftig flicken. Doch es tropft noch immer. "Wir haben wieder Kontakt zu den Eigentümern aufgenommen und versuchen, einen Termin zu vereinbaren und im Gespräch zu einer Lösung zu kommen", sagt der stellvertretende Leiter der Denkmalschutzbehörde, Kim Keller. Die Behörde will Nachbesserungen einfordern. Die Eigentümer wollten sich auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks zu alldem nicht äußern.

Sabine Jahn hofft, dass bald etwas passiert. Denn bei jedem Regenguss nimmt das Gebäude weiter Schaden. Zudem steht in acht Jahren das 200. Firmenjubiläum der Kunstgießerei an. "Und das möchten wir schon gerne feiern – in sanierten Räumen", sagt Jahn.