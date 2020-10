Denkmäler in Gräfenberg und Coburg beschmiert

In Gräfenberg (Landkreis Forchheim) ist das Kriegerdenkmal am Michelsberg in der Nacht von Freitag auf Samstag (10.10.20) beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilt, ist dabei ist ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro entstanden.

Parolen mit linksmotiviertem Hintergrund

Das Denkmal, das bereits früher ein beliebtes Ziel rechter Gedenkmärsche gewesen sei, wurde von Unbekannten mit Parolen besprüht, die auf einen linksmotivierten Hintergrund deuten, heißt es weiter. Außerdem übergossen die Täter mehrere Gedenktafeln mit brauner Farbe. Wegen des offensichtlich politisch motivierten Hintergrunds hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen wegen "gemeinschädlicher Sachbeschädigung" aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Außerdem werden Zeugen, die in der Nacht zum Samstag im Umfeld des Denkmals verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, gebeten, sich an die Bamberger Kriminalpolizei zu wenden.