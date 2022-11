Den Wert der Arbeit schätzen: Sozialpolitischer Buß- und Bettag

Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise: Der Eindruck entsteht, dass sich Politik und Gesellschaft dauerhaft im Krisenmodus befinden. "Die Menschen sind erschöpft", sagt Bernhard Stiedl, Vorsitzender des DGB-Bayern. Zusammen mit der Ärztin und SPD-Politikerin Thela Wernstedt spricht er beim sozialpolitischen Buß- und Bettag auf dem Podium in der Peterskirche in Nürnberg. Das Thema in diesem Jahr: "Jetzt ist die Zeit: Was schafft Sicherheit in Krisenzeiten". Zu Gast waren Bayerns DGB-Chef Bernhard Stiedl und die niedersächsische Ärztin, Politikerin und Kirchenfunktionärin Thela Wernstedt.

Vorausblick auf Kirchentag 2023 in Nürnberg

"Jetzt ist die Zeit" lautet auch das Motto des Evangelischen Kirchentages, der im kommenden Jahr in Nürnberg stattfinden wird. Thela Wernstedt sitzt im Präsidium des Kirchentags und betont, dass es auf der mehrtätigen Veranstaltung spannende Diskussionen geben wird. "Es werden aktuelle Themen im Fokus stehen", so Thela Wernstedt. Bayerns DGB-Chef Stiedl wünscht sich, dass auch wieder über den Wert der Arbeit gesprochen wird.

"Wirtschaft muss für die Menschen da sein"

Gewerkschaft- und Kirchenvertreter sind sich bei der Diskussion einig, dass es angesichts der vielen Krisen, wie der Pandemie und der Inflation, mehr Solidarität geben muss. "Der Boden unter den Füßen wird wackelig", so Thela Wernstedt, die für die Sozialdemokraten im niedersächsischen Landtag sitzt. Und auch da ist sie sich mit Bayerns DGB-Chef einig: Es muss sowohl in der Wirtschaft als auch im Gesundheitssystem und beim Wohnungsbau nicht nur um Gewinnmaximierung und Wachstum gehen. "Warum wirtschaften wir eigentlich?", fragt Stiedl. Seine Antwort liefert er gleich mit: "Damit es den Menschen besser geht". Dies müsse man wieder stärker betonen.

"Geld zum Verteilen ist da"

In Krisen sorge nicht nur, aber eben auch materielle Sicherheit für Vertrauen. Thela Wernstedt plädiert für einen neuen Arbeitsmarkt der ohne Mini-Jobs und Leiharbeit auskommt: "Wir brauchen Arbeitsplätze, die auskömmliche Renten sichern". Für Bayerns DGB-Chef Stiedl Stiedl sind die derzeitigen Forderungen nach Lohnerhöhungen gerechtfertigt. "Es ist nicht so, dass kein Geld zum Verteilen da wäre", so Stiedl. Die DAX-Konzerne hätten in diesem Jahr 70 Milliarden Euro Dividende an ihre Aktionäre ausgezahlt. Auf der anderen Seite wären in Deutschland zwei Millionen Menschen auf Lebensmittelspenden der Tafeln angewiesen. "Es ist traurig, dass es in diesem Land Tafeln geben muss", so Bayerns DGB-Chef.

Enttäuschende Diskussion ums Bürgergeld

Die öffentliche Debatte um und Bayerns Widerstand gegen das Bürgergeld findet Stiedl unsäglich. "Dass gerade konservative Politikerinnen und Politiker und Arbeitgeber auf die treten, die noch weniger haben, enttäuscht und frustriert mich", sagte Stiedl. Die Bundesregierung sieht unter anderem vor, das Bürgergeld ab 1. Januar um 53 Euro auf 502 Euro zu erhöhen. Der DGB hält das für nicht ausreichend und schlägt 750 Euro im Monat als Grundsicherung vor, so Stiedl. Das Bürgergeld ist derzeit im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Es geht darum, einen Kompromiss zum im Bundesrat vorerst gescheiterten Bürgergeld zu finden.

Sozialpolitik am Buß- und Bettag im Blick

Beide Podiumsteilnehmer waren sich einig, dass es trotz der Krisenhaftigkeit der Gegenwart, wichtig ist, mit Vertrauen und Zuversicht in die Zukunft zu schauen. "Wir sollten Krisen auch als Chancen sehen", sagte Thela Wernstedt. Dazu könnten Kurskorrekturen beitragen, beispielsweise wenn es darum geht, die Infrastruktur wieder in die öffentliche Hand zu nehmen. Privatisierungen im Bereich Energie, Wohnungsbau und Gesundheit werteten beide Podiumsgäste als Fehlentscheidungen.

Veranstaltung von Kirchen und Gewerkschaften

Der Sozialpolitische Buß- und Bettag in Nürnberg ist eine Veranstaltung von acht kirchlichen, diakonischen und gewerkschaftlichen Institutionen: dem Evangelisch-Lutherischen Dekanat Nürnberg, dem DGB Mittelfranken, der Stadtmission Nürnberg, der Evangelischen Stadtakademie, der Katholischen Betriebsseelsorge, der Katholischen Stadtkirche, dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt und der Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus. Nach Online-Veranstaltungen in den vergangenen beiden Pandemie-Jahren fand die Veranstaltung nun erstmals wieder in Präsenz statt. Etwa 70 Zuhörerinnen und Zuhörer kamen dieses Mal in die Peterskirche nach Nürnberg.