Den Sternen folgen zur Krippe im Derchinger Forst

Der goldene Stern weist den Weg hinauf zur Krippe mitten im Derchinger Forst. Eigentlich nur eine Holzhütte auf einer Lichtung, doch die Mitglieder des Kolpingvereins Augsburg-Lechhausen wissen, wie das Ganze schnell einen weihnachtlichen Glanz erhält. Zwei alte Schaufensterpuppen geben dabei die Hauptdarsteller, mit wenigen Handgriffen wird erst der Heilige Josef zusammengeschraubt, und danach kommt die Gottesmutter Maria dazu im himmelblauen Ornat.

Idee kam beim Spazierengehen

Die Idee zur Krippe, die hatte vor 50 Jahren Hans Stiegler. Er war im Derchinger Forst spazieren, hat die Holzhütte gesehen und sich gedacht: "Das wäre doch schön, wenn hier eine Krippe wäre". Das hat er dann bei einem Treffen des Kolpingsvereins erzählt und so war die Idee geboren

Nach Brand neu aufgebaut

Seither hat die Krippe im Derchinger Forst manchen Sturm überstanden und musste sogar nach einem Brand völlig neu aufgebaut werden. Mittlerweile ist sie für viele Menschen in der Umgebung zum adventlichen Ausflugsziel geworden. Die Rentner, die schon am Vormittag im Wald sind, die warten bereits um 10 Uhr, dass man aufsperrt. Es kommen aber auch viele Familien und Kindergärten zur Krippe, sagt Wolfgang Going von der Kolpingfamilie Augsburg-Lechhausen.

Erste Spaziergänger bleiben stehen

Tatsächlich, kaum sind die Figuren aufgebaut, bleiben schon die ersten Wanderer stehen und freuen sich. Elke Hartwiger aus Derching erzählt: "Wir machen jedes Jahr eine Wanderung hierher, mit den Kindern, haben Musikinstrumente dabei und Lebkuchen und und auch Glühwein, und dann weisen uns die Sterne den Weg wieder nach Hause."

Zum Schluss kommt das Jesuskind

Drinnen in der Hütte ist soweit alles fertig, nur das Wichtigste fehlt noch, das Jesuskind. Das wird in dicke weiße Flanelldecken gehüllt und mit dem richtigen Licht in Szene gesetzt. Jetzt ist die Derchinger Waldkrippe bereit für die Besucher, die zum Krippeleschauen kommen wollen

Ab Sonntag ist die Krippe offen

Die lebensgroßen Figuren können Spaziergänger dann ab Sonntag um 10 Uhr bewundern. Die Öffnungszeiten sind bis zum Dreikönigstag täglich von 10 bis 18 Uhr.