Den oberfränkischen Bäckereien geht das Personal aus

Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ist der Fachkräftemangel mittlerweile in den meisten Bäckereien in Oberfranken zu einem handfesten Problem geworden. Daher fordert die Gewerkschaft mehr Lohn für die Beschäftigten. Die Arbeit müsse attraktiver werden, wenn die Branche künftig noch die Fachleute finden und halten wolle, sagt Michael Grundl, NGG-Geschäftsführer für die Region Oberfranken.

7,5 Prozent mehr Lohn

Konkret fordert die Gewerkschaft, dass die Löhne im bayerischen Bäckerhandwerk um 7,5 Prozent steigen – mindestens jedoch um 200 Euro pro Monat. Mit Blick auf steigende Energie- und Rohstoffpreise zeigt die Gewerkschaft Verständnis für die schwierige Lage mancher Betriebe. Das Personal fair zu bezahlen, sei für die Zukunft der Branche jedoch "unerlässlich". Die Tarifverhandlungen zwischen der NGG und dem Landes-Innungsverband für das bayerische Bäckerhandwerk starten am 17. Oktober in München.

Abschlüsse im Bäckerhandwerk um 60 Prozent gesunken

Michael Grundl untermauert seine Mahnung mit Zahlen aus dem Landesamt für Statistik, wonach die Zahl der Abschlussprüfungen im bayerischen Bäckerhandwerk zwischen 2010 und 2019 um mehr als 60 Prozent gesunken ist. Hinzu komme, dass bewährte Fachkräfte die Branche verließen und immer häufiger in den Lebensmitteleinzelhandel wechselten. Denn an der Kasse im Discounter werde teils mehr gezahlt als an der Bäckertheke.

Stundenlohn 13,67 Euro

Mit dem Lohn-Plus, das die Gewerkschaft fordert, würde eine Bäckereifachverkäuferin künftig 14,82 Euro pro Stunde verdienen. Aktuell sind es 13,67 Euro. Gelernte Bäcker oder Konditorinnen kämen auf einen Stundenlohn von 16,60 Euro, heißt es von der Gewerkschaft. Von der Lohnerhöhung würden zum Beispiel im Landkreis Bayreuth 350 Beschäftigte profitieren, in Bamberg sind es 1.000 Beschäftigte und im Landkreis Wunsiedel 260, teilt die Gewerkschaft mit.